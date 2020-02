Echo Show 8: ufficiale il nuovo smart display di Amazon, con Alexa on board

In attesa di portarlo anche in Occidente, Amazon, il colosso dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos, ha arricchito il proprio listino hardware di un nuovo smart display della serie Echo Show che, formato dall’Amazon Echo Show 8, va a incrementare il novero dei device in grado di supportare i comandi vocali del concierge virtuale Alexa.

All’interno di un telaio ancora piuttosto portable (200.4 x 135.9 x 99.1 mm, per 1.037 kg), l’Amazon Echo Show 8 monta un display da 8 pollici risoluto in HD (quindi, da 1280 x 800 pixel): dal modello più grande in commercio, il 10 pollici, prende in prestito gli altoparlanti da 2 pollici (52 mm) in modo da supportare al meglio, in quanto anche dotato di Bluetooth e Wi-Fi, lo streaming musicale (ed i podcast) ad es. da Amazon Music, Apple Music, e Spotify. In ogni caso, se l’output sonoro non fosse ancora abbastanza, passando per l’ingresso audio, sarà possibile collegare un altoparlante o una soundbar esterni.

Dal modello più piccolo, quello da 5 pollici, invece, arriva – come prestito – una webcam da 1 megapixel, grazie alla quale sarà possibile effettuare delle videochiamate a mani libere, visualizzando l’interlocutore sul menzionato display, altrimenti utilizzabile per gustarsi film e serie TV anche da Amazon Prime Video, o seguire – in cucina – qualche ricetta passo passo.

Nell’Echo Show da 8 pollici, Amazon ha curato molto anche la privacy: oltre alla feature per chiedere ad Alexa di cancellare le ultime registrazioni, il nuovo smart display annovera anche un pulsante per spegnere elettronicamente tanto il microfono quanto la webcam. In più, a tutto ciò si aggiunge anche l’otturatore che è possibile far passare sull’obiettivo di quest’ultima, per accecarla quando non in uso.

Amazon Echo Show 8 sarà in vendita dal 26 Febbraio, in Australia, al prezzo di 229 dollari australiani, pari a circa 140 euro: tuttavia, sino al 25 sarà possibile pre-ordinarlo, in modo da pagarlo la metà, quindi 114.50 dollari australiani, convertiti in pressappoco 70 euro.