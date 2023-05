Echo Buds 2023: ufficiali gli auricolari di Amazon di nuova generazione

Assieme ai nuovi prodotti Echo, già disponibili per il mercato italiano, Amazon ha annunciato anche la versione 2023 dei suoi noti auricolari Echo Buds, ancora una volta adatti a consentire l’uso di Alexa a mani libere.

Gli auricolari Echo Buds 2023 sono innanzitutto compatti e leggeri, visto che misurano 33.9 x 19.1 x 17.7 mm, e hanno un peso di 5 grammi a unità. Godono dell’impermeabilità alle gocce d’acqua cadenti con inclinazione di 15°, quindi vanno bene sotto la pioggia, ma non sono immuni alla polvere, come chiaramente indicato alla certificazione IPX2 (X si riferisce al grado di resistenza alla polvere). Di design minimalista, appartengono a un’altra tipologia.

Se, infatti, la generazione precedente era “in-ear”, quella attuale è “semi in-ear“. Vuol dire che sono più confortevoli, visto che non offrono la solita sensazione dell’orecchio tappato, e permettono – pur in regime di isolamento passivo dei rumori – di lasciar passare i suoni ambientali, per una maggior consapevolezza di quello che ci accade intorno.

All’emissione dei suoni si dedicano driver da 12 mm: questi ultimi, in tandem col chipset Qualcomm MORA 2.0 (QCC5171), assicurano suoni più ricchi: sempre grazie al SoC viene supportata la connettività Bluetooth 5.2 verso dispositivi Android (Android 8.0+), iOS (iOS 14+) e Fire OS (Fire OS 7+). Rispetto al modello del 2021, che rimane in listino ora col nome di “Echo Buds con cancellazione del rumore”, questo modello ne è privo. In compenso, il prodotto integra un accelerometro: in tal modo riconosciuta dai 2 microfoni in dotazione la voce di colui che li indossa, gli auricolari isolano la sua voce dalle altre e dai rumori di fondo, assicurando chiamate comunque sempre molto nitide.

Come autonomia, gli Echo Buds 2023 promettono 5 ore in riproduzione con Alexa attivo, che salgono a 6 ore con Alexa a mani libere spento. Grazie alla custodia (23.4 x 51 x 51 mm, 36 grammi) si arriva sino a 20 ore di autonomia. Le microbatterie in dotazione offrono 4 ore di conversazione, che diventano 12 con la custodia. Non manca una forma di carica rapida, in ragione della quale con 15 minuti di rabbocco si ottengono 2 ore extra di riproduzione. Per l’esordio, a oggi negli USA, gli Echo Buds 2023 sono scontati di 10 dollari, e costano 39,99 dollari.