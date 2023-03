Dynabook annuncia 3 portatili per aziende con chipset Intel di 13a gen

A distanza di quasi un anno esatto dalla precedente generazione, Dynabook, che ha ereditato la divisione PC da Toshiba, ha annunciato il nuovo, leggero e premium laptop Portégé X40L e i portatili aziendali Tecra A40 e A50, tutti animati da Windows 11 Pro, con garanzia +Care Service, processori Intel di 13a gen Raptor Lake-P e con 28W come TDP.

Come il più leggero notebook mai realizzato (15,9 mm di spessore per 1 kg di peso), ancorché resistente (MIL-STD-810H) grazie allo chassis Tech Blue in lega di magnesio, il Portégé X40L (a partire da 1.799,9 dollari, circa 1.167 euro) “indossa” un display LCD IPS da 14 pollici con risoluzione a 1920 x 1200 pixel, secondo un rapporto a 16:10, con 400 nits di luminosità e tecnologia Eyesafe a protezione della vista. La webcam HD, con otturatore fisico, ha l’intelligenza artificiale a potenziarla: non mancano microfoni dual-array a 360° con sistema di riduzione del rumore AI based fornito da Realtek. Lato emissione, vi sono 4 altoparlanti con supporto al Dolby Atmos.

Come chipset, questo notebook, certificato EVO per una massima efficienza, mette a disposizione I7-1370P o i5-1350P con vPro: la GPU è l’integrata Iris Xe. Per le memorie, si arriva a un massimo sino a un SSD NMV2 da 512 GB e a una RAM LPDDR5 da 32 GB di RAM LPDDR5. La batteria è da 65 Wh. Ci sono le connettività senza fili Wi-Fi 6E + BT 5.1 mentre, come porte, si sono un lettore di microSD, un jack audio, una RJ45 per il GbE, una HDMI, due USB Type-A 3.2 di 1a gen (una con carica) e due Thunderbolt 4. La sicurezza spetta al pulsante di accensione che fa da scanner per le impronte digitali.

Tecra A40-K (da 969,99 dollari) e Tecra A50-K (da 1.019,99 dollari). Il primo propone, entro cornici strette, un display da 14 pollici, e una webcam HD con otturatore. La tastiera è retroilluminata e, accanto, sullo chassis sottile (18.9 mm di spessore) c’è un ampio clickpad con un opzionale lettore d’impronte digitali. Nel secondo modello, sempre sottile (19,9 mm di spessore), il display è da 15,6 pollici con sempre una webcam HD con otturatore per la privacy. La tastiera retroilluminata ha il tastierino numerico a 10 tasti e un ampio clickpad che opzionalmente può montare lo scanner per le impronte digitali.

Ci sono in servizio sempre i chipset della 13a gen Intel della serie P con architettura ibrida e scheda grafica integrata Intel Iris Xe con supporto a 4 schermi in 4K. Non mancano grandi quantitativi di SSD e il supporto alla RAM DDR4. Le connessioni sono stabili, sia con che senza fili, grazie al Wi-Fi 6E e al Thunderbolt 4 mentre, come porte è possibile contare su HDMI full-size, jack audio da 3.5 mm, Gigabit LAN, lettore di microSD e USB Type-A.