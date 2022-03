Dynabook aggiorna i notebook Tecra A40-K e Tecra A50-K con i processori Intel Alder Lake

Dopo aver aggiornato i notebook premium Portégé con i processori Intel di 12a gen, Dynabook (ex Toshiba) ha comunicato l’upgrade dei notebook Tecra A40-K da 14 pollici e Tecra A50-K da 15 pollici, in modo da venire incontro a quei professionisti che ripongono le proprie aspettative in sistemi a base Windows 11 Pro grazie all’architettura ibrida dei nuovi processori Intel Alder Lake-K, senza compromettere la convenienza della linea Tecra che, con i presenti cambiamenti anche in fatto di durata, prestazioni, e funzionalità disponibili, è da oggi maggiormente premium.

Il notebook Tecra A40-K da 14”, rivolto ai professionisti in regime di lavoro remoto, si presenta (partendo da 1.019.99 dollari) come un laptop sottile, con 18.9 mm di spessore che, pur offrendo un display da 14 pollici, palesa un’ampia aria di lavoro grazie all’ottima opera di contenimento delle cornici: la sicurezza è curata dall’otturatore per la privacy in azione sulla webcam e dall’opzionale scanner per le impronte digitali. Sotto la tastiera, retroilluminata terminante con un esteso ClickPad, la scheda grafica dedicata prescelta, una GeForce RTX 2050 di Nvidia, in ragione del suo 30% di performance in più rispetto a una GTX 1650, supporta senza problemi le operazioni di Ray Tracing e DLSS (Deep Learning Super Campionamento, un anti-aliasing che smussa i frastagliamenti della grafica renderizzata restituendo immagini ad alta risoluzione).

Il Tecra A50-K (da 969.99 dollari) ha un telaio da 19.9 mm di spessore, anche qui con cornici sottili attorno a un display però da 15.6 pollici, sormontato da una webcam con otturatore. La tastiera è di dimensioni standard, anche con pad numerico, retroilluminata e con ampio ClickPad. Non manca l’opzione per lo scanner delle impronte digitali.

Caratterizzati da un’elegante finitura Mystic Blue con tanto di trattamento antimicrobico IONPURE IPL, ambedue i resistentissimi (MIL-STD-810H) notebook, senza troppa rumorosità grazie al controller avanzato per il sistema a doppia ventola, possono supportare processori Core P-Series della dodicesima generazione Intel, sino a 28W di TDP, e contemplano il ricorso a GPU integrate Intel Iris Xe con le quali gestire sino a 4 schermi 4K in simultanea: in termini di memoria, è possibile espandere la RAM (DDR4 3200, via 2 slot SO-DIMM) fino a 64 GB e lo storage SSD (M.2 NVMe PCI-E x4 Gen4) fino a 1 TB.

Le batterie dei Dynabook Tecra A40-K e Tecra A50-K promettono un massimo di 10.4 ore di autonomia, senza preoccuparsi troppo del fattore energetico visto che in mezzora di carica rapida si recupera il 40% di energia. Anche il comparto connettività è piuttosto curato, con la messa a disposizione, oltre che del Wi-Fi 6E e del Bluetooth 5.2 (via Intel AX211 2×2), di uno slot per leggere le microSD, di una Ethernet Gigabit LAN, di porte USB 3.2 Type-A, di due Thunderbolt 4 (Type-C), di un jack da 3.5 mm per l’audio e di una HDMI full-size.

Dulcis in fundo ambedue i rinnovati Tecra offrono molto anche in termini di sicurezza, con un Bios proprietario, l’integrazione del chip crittografico Trusted Platform Module 2.0, l’opzione per un lettore di smart card e il riconoscimento facciale di Hello, la certificazione PC Secured-core di Microsoft, e la gestione remota via Active Management Technology.