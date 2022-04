Dizo Watch S: ufficiale il primo smartwatch rettangolare del brand TechLife di Realme

A poco più di un mese di distanza dal varo del precedente modello, Dizo, il marchio TechLife del brand Realme, ha annunciato in India un nuovo smartwatch, il Dizo Watch S, il primo rettangolare del suo listino che comprende anche i modelli Watch 2, Watch Pro e Watch R.

Il nuovo Dizo Watch S sarà in vendita il 26 Aprile, al prezzo promozionato di 1.999 rupie, circa 24 euro, per poi attestarsi al prezzo pieno di 2.299 rupie, pari a circa 28 euro: le colorazioni tra cui sarà possibile scegliere sono tre, ovvero Golden Pink, Classic Black, e Silver Blue. Di forma come accennato rettangolare, simile ad alcuni fitness tracker di scuola Honor, il nuovo indossabile di BBK Electronics ha uno chassis allungato, realizzato in metallo, impermeabile IP68, in modo da poter reggere per mezzora immerso a 1.5 metri di profondità in acqua.

In cima, è presente, sotto un vetro curvo, un display da 4 cm, ovvero da 1.57 pollici di diagonale, risoluto a 200 x 320 pixel, con 550 nits di luminosità per essere ben leggibile anche all’aperto, sul quale è possibile variare tra 150 quadranti, col pulsante fisico a destra che permette di inoltrarsi nelle impostazioni e di confermare le scelte fatte nei menu.

Il dorso del Dizo Watch S ospita diversi sensori, tra cui il cardiofrequenzimetro per tracciare in tempo reale, 24/7, la frequenza cardiaca, il sensore per la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), tenendo conto che in ambito salutistico il wearable monitora pure il sonno, il ciclo mestruale delle donne, palesa alert per fare movimento se sedentari e per idratarsi, mostra le calorie bruciate, le distanze percorse e integra un pratico contapassi.

Grazie al Bluetooth 5.0, da uno smartphone con iOS 9.0 in avanti o con Android 5.0 e successivi, permette di ricevere le notifiche, di rispondere o rifiutare alle telefonate, di controllare la musica o la fotocamera del telefono, di ritrovare lo smartphone se smarrito, e di sfruttarne il GPS per fornire il tracking alle oltre 110 attività sportive (es. corsa, calcio, camminata, ginnastica, ciclismo, cricket, yoga, nuoto, etc) attenzionate, di cui poter consultare report giornalieri, settimanali, mensili, complessivi. La batteria del Dizo Watch S, da 200 mAh, caricabile in 2 ore, assicura 20 giorni di autonomia in stand-by e 10 giorni di autonomia operativa con un uso normale.