Devialet presenta la soundbar smart premium Dione con Dolby Atmos

Reduce da un’interessante e recente (al MWC 2022) collaborazione con Huawei a proposito del suo all-in-one MateStation X, l’azienda francese Devialet ha annunciato un proprio nuovo prodotto, rappresentato dalla soundbar smart premium, all-in-one, “Dione”, con pre-ordini già partiti per vari mercati, tra cui Francia, Lussemburgo, Belgio e Svizzera, al prezzo di 2.190 euro.

La soundbar Devialet Dione abbandona l’estrosa forma ovuliforme, ad esempio ravvisata nel modello ultra-top Phantom Reactor 900, per assumere un form factor più classico, a parallelepipedo con spigoli e angoli vivi, una lunghezza di 1.2 metri e un peso di 12 kg, ideale per essere collocata sotto una TV da almeno 55 pollici, sì da ampliarne le ambizioni da home cinema. Al centro, in una piccola sfera, è posto un altoparlante: addossando la Dione a una parete, si potrà ruotare tale spera, e lo speaker ivi incluso, sì da far in modo che punti sempre verso l’utente.

Tale peculiarità non è casuale, visto che il sistema della soundbar Devialet Dione è predisposto per il surround immersivo Dolby Atmos a 5.1.2 canali, con annessa funzionalità che, nel caso ad esempio si visioni una pellicola non codificata a 5.1.2 canali, è comunque in grado di upgradare a tale livello il suono. Corredato di una funzione di bilanciamento live volta a incrementare l’intellegibilità dei dialoghi, la soundbar Dione di Devialet si frega della tipologia “all-in-one” in ragione del fatto che, contrariamente a paritarie ma meno versatili e più costose soluzioni rivaleggianti (es. la soundbar Sonos Arc che ottiene la stessa resa però appoggiata da uno speaker Sonos Sub e da due altoparlanti Sonos One), raggruppa al suo interno 17 diversi altoparlanti, suddivisi tra 9 driver full-range e ben 8 subwoofer progettati rettangolarmente per adattarsi al prodotto, senza che sia necessario provvedersi anche di satelliti posteriori o d’un subwoofer esterno.

Sempre in appoggio alla qualità sonora, è presente un DAC, convertitore digitale-analogico, nello specifico rappresentato dal singolo chip prescelto sui modelli di vertice Phantom in quanto accreditato di un sound “zero” (zero saturazione, distorsioni, rumori di fondo).

La soundbar Devialet Dione, compatibile con AirPlay 2 e Spotify Connect, può essere controllata anche via app Devialet: di base integra le connettività Bluetooth 5.0, Wi-Fi ed Ethernet, ma può interagire con la TV mediante un cavo HDMI con la relativa porta predisposta per il canale audio avanzato di ritorno (eARC) e per la funzionalità CEC (controllo mediante il telecomando della TV). Volendo, è possibile usare la soundbar Dione anche come mero speaker smart a se stante per l’ascolto della propria musica preferita.