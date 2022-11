Devialet Mania: ufficiale lo speaker portable premium con funzioni smart

Ascolta questo articolo

Devialet, marchio francese apprezzato sia per prodotti propri, come la soundbar premium Dione che per collaborazioni, come quella con Huawei in merito agli auricolari FreeBuds Pro 2, nelle scorse ore ha presentato, al culmine di uno sviluppo che ha richiesto 4 anni, l’altoparlante portable “Mania”.

Simile a un kettlebell da palestra, ma più arrotondato, il Devialet Mania ha una maniglia in alto, che ne agevola in trasporto, per lo più da una stanza all’altra, visto il peso non propriamente leggero di 2.3 kg. Impermeabile IPX4 in modo da poter essere usato all’aperto, il nuovo altoparlante, smontato, rivela la sua struttura con 4 speaker full-range disposti ciascuno in una direzione, con lo scopo di trasmettere, in senso orario (quindi secondo lo schema sinistra-destra, sinistra- destra), alternativamente i canali sinistro e destro, tal che, indipendentemente da dove ci si sieda, deposto il Devialet Mania al centro di una stanza di un tavolo, si benefici di un sound stereo grazie ai due speaker a gamma completa posti di fronte all’utente.

Assieme ai 4 speaker in questione, l’altoparlante portable Devialet Mania ha anche due woofer ad alta escursione che, disposti in assetto push-push per evitare le vibrazioni, si occupano di erogare una sonorità, forte di 95 decibel, in tutte le direzioni.

In genere, quando si pone un altoparlante in una stanza, è sempre un problema sceglierne la collocazione giusta: il problema non si pone col Devialet Mania che, grazie a 4 microfoni (usabili anche per i comandi ad Amazon Alexa, e disattivabili dall’interruttore posto sopra la Type-C per la ricarica) messi in coppia con un accelerometro, esegue una calibrazione sonora, “stereo attiva”, della stanza, in modo da regolare i quattro speaker full-range affinché funzionino in modo ottimale a seconda di ciò che, anche come ostacoli, circonda il prodotto.

Inoltre, nel caso il Devialet Mania sia montato “a parete”, o meglio contro un muro, l’apprendimento automatico del sistema farà funzionare un modo normale la coppia di speaker anteriori, con quelli dietro che, per evitare effetti acustici indesiderati come gli echi, si limiteranno a dare più corpo al suono, arricchendolo.

Arricchito anche con la tecnologia SAM, che sincronizza in modo perfetto altoparlanti e amplificatori, l’altoparlante portable Devialet Mania integra le connessioni Wi-Fi e Bluetooth, supporta lo standard AirPlay 2 e la funzione Spotify Connect: la batteria, da 3.200 mAh, assicura 10 ore di riproduzione continua a volume normale. Disponibile nelle colorazioni Deep Black e Light Grey, il Devialet Mania costa 790 euro, che salgono a 990 a causa degli accenti placcati in oro 24 carati presenti nell’edizione speciale dedicata all’Opéra de Paris. Da notare che si compra a parte (80 euro) la base-dock che ne assicura la carica semplicemente appoggiandovelo sopra.