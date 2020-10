DELL aggiorna il listino gamico di Alienware con nuovi display, PC e notebook potenziati

Alienware, azienda dedita all’hardware da gaming, dal lontano 2006 sotto il controllo dell’americana DELL, ha annunciato un nuovo assortimento di prodotti, tra cui alcuni nuovi monitor, e diversi notebook dedicati ai gamers più esigenti, con migliorie destate dai recenti annunci di Nvidia in tema di schede grafiche.

Alienware 25 AW2521H (899.99 dollari) è un monitor FastIPS da 24.5 pollici, risoluto in FullHD, con ottima copertura cromatica (99% sulla scala sRGB), elevato refresh rate (360 Hz), impressionante tempo di risposta (1 ms): grazie alla collaborazione con Nvidia arriva il supporto al Nvidia G-Sync e, onde assicurarsi un sistema sempre molto reattivo, al Nvidia Reflex Latency Analyzer.

Salendo di polliciaggio, e di prezzo (1.099.99 dollari), si arriva all’Alienware 27 AW2721D, un monitor Fast IPS da 27” certificato VESA DisplayHDR 600, sempre con 1 ms di tempo di risposta e il supporto al Nvidia G-Sync, ma con un’alta copertura (98%) dello spazio colore DCI-P3 e 240 Hz di refresh rate, nel contesto di una risoluzione QHD.

Il top, anche come prezzistica (1.899.99 dollari), si ha – quanto a monitor – con il modello Alienware 38 AW3821DW da 37.5 pollici: si tratta di un FastIPS curvo (R2300), con risoluzione 3840 x 1600 pixel secondo l’aspetto panoramico a 21:9, ancora certificato VESA DisplayHDR 600. Il refresh rate non rende onore all’immersività di questo pannello, con i suoi 144 Hz ma, in compenso, vi è il supporto al Nvidia G-Sync Ultimate.

In vena di novità visuali, DELL ha conferito al suggestivo game notebook Alienware Area-51m l’avallo anche di un’opzione che prevede la possibilità di ricorrere ad un display FullHD da 17 pollici con, addirittura, 360 Hz di refresh rate. Apprezzata per l’originale desktop Aurora R9, la serie Aurora, ormai sdoganata nel supporto alle CPU AMD, in seguito agli annunci settembrini di Nvidia, ha attrezzato i modelli Aurora R10 AMD Edition e Aurora 11, rispettivamente con APU Ryzen 3000 9/7 e CPU Intel di 10a generazione, con le nuove, e costose, opzioni per le schede grafiche GeForce RTX 3080 (da 3.400 dollari) e GeForce RTX 3090 (da 5.000 dollari).