Da Xiaomi nuove smart TV UHD con maxi schermi da 75 e 60 pollici

Sono davvero tanti i prodotti presentati da Xiaomi in occasione del suo festival celebrativo ove, assieme ad un paio di auricolari wireless e a una smartband, ha visto la luce anche una nuova coppia di smart TV, animate dall’interfaccia PatchWall a base Android TV, che va a completare l’assortimento messo in campo nell’autunno dell’anno scorso.

Xiaomi Mi Full Screen TV Pro 75 (dal 9 Aprile, in Cina, a 5.999 yuan, pressappoco 765 euro) è il modello più estremo del duo televisivo. Il frontale propone, sul 97% della superficie, grazie a cornici molto contenute sui 4 lati, un display da 75 pollici risoluto a 3840 x 2160 pixel, quindi UHD, dotato di ottimi angoli (178°) di visuale, col beneplacito visivo dell’HDR10: il coinvolgimento multimediale è migliorato, lato audio, da 2 potenti (8 watt) speaker stereofonici abilitati agli standard Dolby Audio e DTS Audio.

Il retro, propone un’uscita audio S/PDIF per amplificatori e home theater, una Ethernet LAN (comunque presenti il Wi-Fi ac dual band e il Bluetooth), una doppietta di USB per connettere pennette e hard disk esterni, e tre HDMI (di cui una con canale audio di ritorno, ARC). Tra le due facciate, unite da uno strettissimo frame in alluminio, è presente l’hardware elaborativo, con il processore quadcore (1.9 GHz) Amlogic T972 e la GPU Mali-G31 MP2 che fanno affidamento su 2 GB di RAM e 32 GB di storage.

Xiaomi Mi TV 4A 60 (dal 9 Aprile, a circa 255 euro, o 1.999 yuan) condivide con la sorella maggiore il roster delle connettività posteriori, sebbene si collochi un gradino più in basso quanto a soluzioni tecniche: le pur ottimizzate cornici, poste intorno al display UHD con 178° gradi di visuale, ovviamente nel polliciaggio da 60” di diagonale, sono leggermente più visibili.

Dotata sempre di un duetto di speaker stereo Dolby e DTS Audio, da 8 watt, la smart tv più piccola varia principalmente per il cuore logico, affidato ad un diverso processore quadcore (1.5 GHz) Amlogic, ed alla GPU Mali-450 MP3 che, nella fattispecie, fanno affidamento su soli 2 GB di RAM e su uno storage di appena 8 GB di archiviazione.