Da Xiaomi arriva anche il primo miniPC con Windows 11

Nell'evento Xiaomi, assieme ai top gamma Mi 13 e Mi 13 Pro, il brand cinese ha presentato anche diversi prodotti in quota, oltre a nuovi dispositivi in quota informatica, con un potente e inedito router e un piccolo miniPC.

Il router risponde al nome di Xiaomi 10 Gigabit. Prezzato a 1.799 yuan offre un processore quadcore (2.2 GHz) di Qualcomm, con quattro core Cortex A73, coadiuvato da 2 GB di RAM: per la connettività 10 Gigabit cablata mette a disposizione 4 porte ad alta velocità 2500M, 1 porta a 10 Gigabit Ethernet, e una porta ottica 10 Gigabit. Per il 10 Gigabit senza fili, in wireless (sino a 10024 Mbps), implementa 12 antenne ad alto guadagno il cui segnale è beneficiato da altrettanti amplificatori, potendo raggiungere una “velocità di download simultanea multi-dispositivo aumentata del 50%” e una “doppia velocità teorica massima 5G di 4,3 Gbps”.

La one more thing con cui Xiaomi ha stuzzicato i suoi fans negli scorsi giorni si è rivelato essere un miniPC compatto, lo Xiaomi mini host, che, compresi i piedini, misura 112×112×38 mm per un volume di 0.444 litri, con un peso di 473 grammi. In termini di design, il dispositivo ricorda il Mac Mini, con uno chassis unibody in lega di alluminio lavorato di precisione (CNC), con sabbiatura, anodizzazione e, infine, smussatura.

Nonostante le dimensioni, nel miniPC di Xiaomi non mancano le porte tal da poter collegare 4 schermi 4K (ci sono in tal senso due HDMI 2.0, due USB 3.2 Type-A, una RJ45 per il Gigabit Ethernet a 2.5G, una USB 2.0 Type-A, uno lettore di schede di memoria (32 GB) e due Thunderbolt 4.0) e un raffreddamento attivo che, oltre a due tubi di calore, e a un’area di dissipazione da 44753 mm², conta anche su una ventola a diametro esteso da 4.600 giri per minuto.

Ad animarlo, assieme a una iGPU Iris Xe, è un processore Intel di 12a generazione, il 12 core (4,4 GHz) a 16 threads Intel i5-1240P, con 28W di TDP come consumo energetico di base: nello specifico, a livello di Bios, è possibile partire da 28W in modalità silenziosa, per arrivare ai 33W di quella predefinita, passando ai 40W di quella cool performance, e ai 50 W massimi della modalità personalizzata. Grazie al chip scelto, vi è il supporto al Bluetooth 5.3 e al Wi-Fi 6.

La RAM (max 32 GB), DDR4 da 3200 MHz, è a doppio canale, mentre lo storage SSD, con PCIe 4.0, può essere ampliato sino a 4 TB: volendo, si può montare un secondo SSD, ma M.2 2242 con interfaccia SATA. La versione con già le memorie montate (16+512 GB), e Windows 11 (con MIUI+ per un agevole dialogo con telefoni e tablet della stessa marca), costa 3699 yuan, mentre quella barebone scende a 2799 yuan.