Da Marshall arrivano i nuovi speaker compatti Willen, ma anche molto altro

Il periodo della primavera, evidentemente, “suona” bene per i britannici di Marshall Amplification. Nel 2021 è arrivato l’esordio nel ramo degli auricolari Bluetooth e, nelle scorse ore, sono giunti diversi annunci in tema di speaker più o meno compatti.

In particolare, il marchio inglese noto per i suoi famosi amplificatori da palco, ma anche per le casse per bassi e chitarre elettriche, ha alzato il sipario innanzitutto sugli speaker ultracompatti Willen. Questi ultimi hanno una larghezza di 10 cm, un’uguale altezza, e uno spessore di appena 4 cm, con un peso che si ferma a 310 grammi, in ragione del quale l’autonomia, pur notevole, attuata dopo 3 ore di carica via Type-C, non supera le 15 ore complessive, sebbene la ricarica rapida permetta di aggiungere 3 ore extra dopo 20 minuti di rabbocco.

Gli speaker Willen, disponibili al prezzo di 99 euro nel corso della primavera nella colorazione crema alternativa a quella nera con finiture color ottone, sono adatti all’uso itinerante, all’aperto, essendo impermeabili secondo lo standard IP67, e in ragione della cinghia sul retro, magari per attaccarli ai passanti dei jeans. All’interno custodiscono un driver dinamico da 2 pollici, full-range, con risposta in frequenza da 100-20.000 Hz che, grazie all’amplificatore da 10W di picco, arriva a un clou di 82 decibel di volume. Di base, questo modello usa il Bluetooth 5.1 per connettersi, sino a 10 metri, con la sorgente, ma manca del jack da 3.5 mm: in compenso, in quando dotato di microfono, permette di gestire le chiamate in vivavoce.

La seconda generazione degli speaker Emberton si è sostanzierà, invece, nel corso dell’estate, al prezzo di 169 euro, in veri e propri mattoncini da 68 x 160 x 76 mm dal peso di 700 grammi, dovuto all’implementazione di una batteria che assicura più di 30 ore di autonomia (vs le 20 del primo modello), e di due dinamici driver full-range da 2 pollici per una risposta in frequenza da 60-20.000 KHz. Sempre cadenzati nelle colorazioni crema o nero-ottone, dai Willen i nuovi Emberton mutuano anche l’impermeabilità IP67 e il Bluetooth 5.1, ma fanno a meno del microfono.

In favore dei Marshall Willen e dei Marshall Emberton II arriva, nella companion app Marshall Bluetooth per Android e iOS (che in precedenza non supportava gli speaker portable dell’azienda), usabile anche per aggiornare il firmware, la modalità Stack, che permette di ottenere un suono più potente e riempitivo unendo (previa tripla pressione sul pulsante BT del dispositivo primario, e doppia pressione dello stesso sui dispositivi secondari che si desidera aggiungere o rimuovere) più Emberton II o Willen, prendendo spunto dai famosi Marshall Stack, ovvero le pile dei cassettoni di amplificazione per i palchi, che intorno agli anni ’60 prevedevano la messa assieme di 4 altoparlanti da 12”.