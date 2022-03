Da Lenovo una nuova valanga di notebook professionali ThinkPad con AMD o Intel

Dopo aver annunciato nelle scorse settimane i nuovi laptop ThinkPad X1 e Serie Z, oltre ai ThinkPad X13s e Serie T, il brand cinese Lenovo ha completato, per ora, il suo listino di portatili a uso professionale con la terza generazione, anche in versione convertibile Yoga, dei ThinkPad X13, dei ThinkPad L13, e dei ThinkPad L14 ed L15, con diverse implementazioni in ottica comunicazione, collaborazione, sicurezza, e connettività per chi opera in un regime di lavoro ibrido, con forza lavoro distribuita, spesso anche in movimento.

Tutti i nuovi prodotti annunciati beneficeranno dei processori Intel di 12a generazione, almeno i7, benché in favore del modello ThinkPad X13 Gen 3 sarà prevista un’opzione che coinvolgerà i processori AMD, in veste di Ryzen Pro 6000 Series. Nella serie L, oltre alle opzioni Intel, vi saranno anche quelle AMD, ma della serie Ryzen 5000 Pro.

Altri elementi in favore della nuova infornata di notebook processionali di Lenovo è il Dolby Voice, che si occuperà di rilevare dinamicamente le voci, gestendo in automatico il livello di quelle più lontane e basse, mettendo anche in campo – indipendentemente dalla piattaforma di collaborazione usata – la cancellazione dell’eco, dei rumori di fondo o indesiderati: i Lenovo ThinkPad X13 gen 3 (normale e Yoga) avranno speaker stereo frontali predisposti con il Dolby Audio. Le webcam, poi, potranno arrivare sino al FullHD, con infrarossi per l’autenticazione Hello e otturatore fisico perla privacy.

Sul piano delle connettività, i nuovi modelli di Lenovo ThinkPad si avvalgono del 4G LTE cat 4 o 16 (una prima volta per la serie L), con il ThinkPad X13 normale che beneficerà anche dell’opzione per il più veloce 5G Sub-6: il Bluetooth 5.2 vi sarà sempre e, quanto al wireless stanziale, si potrà arrivare anche al Wi-Fi 6E. Passando alla sicurezza, i nuovi notebook, certificati Microsoft Secured-Core, godranno della suite Lenovo ThinkShield (comprensiva anche del trusted platform module), di uno scanner per le impronte digitali nel tasto d’accensione e, per i ThinkPad X13 animati dai processori Ryzen Pro 6000, del chip di sicurezza Microsoft Pluton (pur con relative feature per default disattivate).

Passando alle differenze tra le serie, i ThinkPad X13 standard (305.8 x 217.56 x 18.10 mm per 1.19 kg, da Giugno, partendo da 1.179 dollari) e convertibile Yoga (305 x 214.15 x 15.94 mm per 1.19 kg, prezzato da 1.369 dollari) usano display da 13.3 pollici sino al WQXGA, dotato di trattamenti anti-riflesso, con opzioni per luce bassa, Dolby Vision, Privacy Guard anti spettatori e touch: la luminosità arriva a 400 nits.

La RAM può arrivare fino a 32 GB, mentre lo storage sino a 2 TB in SSD (PCIe): l’autonomia promessa è di 13.6 ore, con una batteria che nel ThinkPad X13 standard può essere da 41 o 54,7 Wh, con l’X13 Yoga che, però, può spingersi molto più in là, sino a 57 Wh di capienza. La dotazione di porte è connessa ai processori: ci sono sempre una HDMI 2.0, un jack audio da 3.5 mm, uno slot per SIM e due USB-A 3.2 Gen 1 ma, nelle versioni Intel, si potrà godere di due Type-C con Thunderbolt 4, mentre nei modelli AMD di USB-C 3.2 e 4.

La terza generazione degli L13, standard e Yoga sfrutta pannelli da 13.3 pollici, risoluti a 1920 x 1200 pixel, con 500 nits di luminosità e un aspect ratio più allungato, ora da 16:10: la webcam, anche in questo caso a 1080p, non è la sola, dacché è presente anche una fotocamera sul retromonitor, da 5 megapixel. Le memorie previste anche qui contemplano un massimo di 32 GB di RAM, ma lo storage non supera il Terabyte. In quota porte, sarà possibile annoverare un jack da 3.5 mm, una HDMI 2.0b, lo slot per SIM, un paio di USB Type-A e altrettante Type-C (una delle quali Thunderbolt 4 nei modelli Intel). In questo caso, si inizia a Maggio con la distribuzione delle varianti AMD che costeranno 799 dollari per il modello L13 standard e 979 dollari per quello convertibile, mentre le versioni Intel delle stesse tipologie richiederanno rispettivamente 859 e 1.039 dollari.

Dulcis in fundo, la terza generazione dei ThinkPad L15 ed L14. Il primo modello ha uno schermo da 15.6 pollici con 300 nits, il secondo da 14 pollici con 400 nits, ambedue con una risoluzione da 1920 x 1080 pixel, in allestimenti che, quanto a memorie, non superano il TB di storage, pur spingendosi a ragguardevoli 64 GB di RAM. Per le batterie, i tagli di capienza sono da 42 o 57 wattora, che diventano 63 nel caso di una versione Intel. Chiudono il quadro tecnico le porte, sostanziate in una HDMI 2.0b, in una coppia di USB Type-A, in una RJ45 per l’Ethernet, in uno slot per SIM, in un jack da 3.5 mm, in un lettore di schede microSD, e in un paio di Type-C (di cui una Thunderbolt 4 per le versioni Intel based).