Da Lenovo le cuffie over-ear Yoga ANC con cancellazione attiva del rumore

Dopo aver incluso 5 nuovi portatili nella propria serie Yoga, il brand cinese Lenovo vi ha aggiunto anche un nuovo paio di cuffie over-ear, le Yoga ANC che, eredi del modello visto al MWC 2019, al quale somigliano non poco, se ne differenziano sia per le migliori performance, che per la nuova colorazione, la Shadow Black, che va a sostituire la vecchia bianco-crema.

Leggere da indossare, stante il peso di appena 214 grammi, le cuffie Lenovo Yoga ANC montano driver da 40 mm in neodimio, accreditate di 32 ohm di impedenza, di una copertura delle frequenze da 20Hz a 20kHz, e di una pressione sonora misurata in 111 dB ± 3 decibel. A incrementare la qualità dell’output audio concorre anche il Bluetooth 5.0, con conseguente supporto ai codec AAC, SBC, mSMC, aptXLL, HP 1.7, aptX ed ai profili HFP, A2DP, AVRCP, ma non solo.

Nella scheda tecnica, il manufacturer cinese cita anche l’implementazione della tecnologia di cancellazione attiva del rumore, ANC: quest’ultima, di tipo digitale-ibrido, può essere configurata su due livelli (oltre a quello con status “disattivato”), il primo dei quali permette di ottenere una riduzione del rumore sino a 20dB, mentre l’altra riesce a spingersi sino a 30dB, ovviamente a detrimento dell’autonomia.

Sotto quest’aspetto, le cuffie Lenovo Yoga ANC vantano una batteria che, caricabile in circa 3 ore via cavo (da 1.3 metri) USB Type-C / USB Type-A, permette – a patto che si spenga la funzione di cancellazione del rumore – di arrivare a financo 14 ore di funzionamento. In più, presente una scheda audio, è possibile beneficiare dell’USB Digital Audio, usandola cioè in forma wired per un uso ininterrotto.

Al momento, secondo i piani commerciali del brand, le Lenovo Yoga ANC dovrebbero arrivare sulle orecchie dei consumatori del Vecchio Continente nel prossimo mese di Ottobre, prezzate, adeguatamente, a 149,99 euro, all’insegna di un listino che, però, potrebbe sensibilmente variare nel mercato italiano.