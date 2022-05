Da Huawei arriva il monitor professionale MateView SE con FreeSync e 75 Hz

Ascolta questo articolo

A quasi un anno di distanza dal precedente modello, è di nuovo tempo di display professionali in casa Huawei, tanto più per la sopraggiunta necessità di affrontare il rivale Studio Display di Apple, a cui è ora contrapposto anche il nuovo Huawei MateView SE.

Lo Huawei MateView SE è un display, collocato alla base della gamma MateView, che impiega, con uno screen-to-body del 92%, un pannello LCD IPS (178° di angolo visuale) da 23.8 pollici, risoluto a 1.920 x 1.080 pixel secondo un aspect ratio panoramico a 16:9 ideale per affiancar le finestre in orizzontale, quando in modalità landscape: secondo i dati forniti dal costruttore, l’area visiva può contare su un’ottima copertura del colore (renderizzato in 16.7 milioni di sfumature, con calibrazione professionale e alta precisione ΔE < 2), pari al 90% sia sulla scala DCI–P3 che su quella sRGB, ben associata al rapporto di contrasto, misurato in 1.000:1.

Una piccola concessione al gaming arriva dal supporto all’AMD FreeSync, per evitare gli effetti di tearing sincronizzando lo schermo con i “battiti” della scheda grafica, e dal refresh rate, pari a 75 Hz, quindi a poco più della media. Purtroppo, la luminosità di picco dichiarata non è alta, essendo sostanziata in appena 250 nits. In compenso, il terminale di visualizzazione in questione tutela la salute degli occhi, come da certificazioni SGS e TUV (Low Blue Light / Flicker Free).

Bada molto all’essenziale il MateView Se di Huawei, che non risulta equipaggiato di speaker, jack da 3.5 mm o porte USB: in particolare, risultano annoverate solo le porte HDMI e Display Port. Lato software, il nuovo MateView SE beneficia di una modalità di lettura (ebook mode, con simulazione dell’effetto texture della carta), aggiuntiva rispetto alle modalità Colore HDR (per i film) e Gioco, e di un menu OSD con joystick a 5 direzioni.

Sul piano distributivo, Huawei ne ha già avviata la commercializzazione nel mercato interno cinese ove, a oggi, risulta però in vendita una versione del MateView SE il cui supporto non è regolabile in altezza ed è privo di rotazione.

In questo caso, il prezzo è di 799 yuan, pari – cambio alla mano – a circa 111 euro. Esiste anche una versione dello stesso prodotto con supporto regolabile in altezza, inclinabile, per un uso più confortevole, ma anche ruotabile in verticale, per assumere quella modalità d’uso nota come Pivot, tanto utile nello scorrere documenti, pagine web, o nel programmare: in merito a questa fattispecie, però, il costruttore non ha ancora precisato il relativo prezzo d’attacco del mercato.