Da HP notebook ProBook e monitor per lo smart working ibrido

Hewlett Packard, durante l’ultima edizione, all digital, del CES 2021, oltre ai notebook Elite, ai tablet, ed al primo paio di auricolari senza fili del marchio, ha presentato un mega display curvo e diversi notebook ProBook, all’insegna del motto “work from anywhere“, tenendo conto che il 53% della forza lavoro preferisce un approccio lavorativo ibrido, tra casa e ufficio, e che il 27% lo adotterà in modo permanente, secondo quanto emerge dal mondo dell’information technology.

Il primo laptop svelato, con arrivo sul mercato tra Aprile e Maggio, è l’HP ProBook 635 Aero G8, evoluzione dell’HP ProBook 635 Aero G7 del Settembre 2020: quest’ultimo, in 990 grammi, integra un display da 13.3 pollici FullHD con webcam da 720p opzionalmente accompagnata dagli infrarossi per Hello (comunque presente lo scanner per le impronte digitali), di default munita da un array a doppio microfono. La tastiera, retroilluminata, reca ai lati un jack da 3.5 mm, una HDMI 2.0, una Type-C, una USB Type-C mentre, in tema di connettività senza fili, sono abilitati il Wi-Fi ax/6 e il Bluetooth 5.0. A muovere il laptop sono dei processori AMD della serie 5.000, con grafica Radeon integrata, supportati da massimo 32 GB di RAM (DDR4 a 3.200 MHz), 256 GB di storage SSD (M.2 NVMe), e 53 Wh di batteria. Lato software è in servizio Windows 10, col software HP QuickDrop per una migliore interazione con lo smartphone.

HP ProBook 445 G8, HP ProBook 455 G8, in arrivo verso Febbraio, sono sostanzialmente lo stesso notebook, con processori AMD serie 5000 e grafica integrata, massimo 32 GB di RAM e storage SSD non oltre il terabyte. Sempre con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, alle porte USB Type-A e Type-C, ed al jack combo da 3.5 mm, affiancano il lettore per microSD, mentre la HDMI è una 1.4. Completano il quadro tecnico il microfono dual array, una doppietta di speaker stereofonici, e una batteria da 45 Wh: a differenziarli bada il display che, pur sempre FullHD, è da 14 pollici nel primo, e da 15.6 nel secondo (con conseguente impatto sul peso finale, rispettivamente di 1.37 e 1.74 kg).

Il modello ProBook x360 435 G8 (Febbraio) ha un display FullHD, protetto da un vetro Gorilla Glass 5, da 13.3 pollici, pieghevole via cerniera a 360° (in modo da poter usare il device anche come tablet), sormontato da una webcam 720p con infrarossi e microfono dual array: il comparto audio si completa con speaker stereo e combo jack da 3.5 mm. Sempre ai timoni di comando gli ultimi AMD 5000 Series con grafica Radeon, questi ultimi sfruttano massimo 512 GB di storage SSD e 32 GB di RAM: tra le porte laterali, le connessioni fisiche avvengono via lettore di microSD, USB Type-A e Type-C, HDMI 1.4, mentre quelle wireless fanno conto sul Bluetooth 5.0 e sul Wi-Fi 6.

Dulcis in fundo, il display curvo HP P34hc previsto per Gennaio: quest’ultimo monta un pannello WQHD da 34 pollici, in formato 21:9, con trattamento anti-riflesso, contenimento della luce blu, adattabile alla postazione in quanto regolabile in altezza, dotato di ottimi valori di luminosità (250 nits), tempi di risposta (5 ms), e contrasto (di 3.500: 1). Dotato di diverse porte, tra cui USB (Type-A / C), DisplayPort, HDMI 2.0, il monitor non si fa mancare lo switch KVM per passare agevolmente da un computer all’altro e la funzione Picture By Picture per visualizzare in contemporanea i desktop dei due computer connessi.