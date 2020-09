HP Reinvent 2020: ufficiali i nuovi notebook, computer e monitor per lo smart working

Appare ormai chiaro che il coronavirus ha indotto una sorta di nuova normalità, non solo in ambito professionale, spingendo molto sul pedale dello smart working, ma anche in ambito didattico, con un notevole ritorno all’uso dei device informatici anche tra gli utenti della generazione Y (+27%) e Z (+24%), abitualmente propensi alla computazione palmare. HP, nel corso dell’evento HP Reinvent 2020, si è fatta trovare pronta con diversi dispositivi hardware, tra notebook e monitor.

Fresca reduce dal varo di accessori Omen, il brand americano ha schierato inizialmente il notebook HP ProBook 635 Aero G7 (Novembre): leggero (sotto il kg) ma resistente, grazie al telaio in alluminio e magnesio, quest’ultimo palesa un luminoso (1000 nits) display FullHD da 13.3 pollici, al quale si antepone una tastiera progettata per resistere a numerosi (oltre 1.000) cicli di sanificazione, sotto la quale sono di ruolo i processori AMD Ryzen 4000 Series, dai Ryzen 3 ai Ryzen 7 (anche Pro), con massimo 32 GB di RAM e 1 TB di storage SSD PCIe. Disponibile con due diversi tagli energetici, in ragione di batterie da 53 o 42 WHr, l’HP ProBook 635 Aero G7 si connette al web via Wi-Fi ax/6 e, opzionalmente, mediante il modem per il 4G/LTE cat.9 advanced.

Chi necessitasse di contenere gli ingombri in ufficio, o sulla propria scrivania, certo convergerà sulle serie di miniPC ProBook G8 ed EliteDesk 805/405 G6: la prima, anche in small form factor (SFF), comprende i modelli 400 (Novembre, da 729 dollari) e 600 (Novembre, da 1.169 dollari) che, essendo applicabili anche dietro un monitor, adottano processori a basso consumo energetico, comunque degli Intel di 11a generazione più che bastevoli per la maggioranza delle routine professionali.

Più potenti, i modelli EliteDesk 805 G6 risultano anche molto versatili, essendo disponibili in SFF (Ottobre, da 929 dollari) con storage affidato a due slot per SSD M.2, come Tower con GPU opzionale Nvidia GTX 1660 Ti al servizio di processori AMD Ryzen 7, e come miniPC (sempre nel segno delle APU AMD Ryzen, a Novembre, da 939 dollari). Discorso simile per gli EliteDesk 405 G6 (Novembre, da 649 dollari per il miniPC), che mette ai timoni di comando ancora il chipmaker AMD, cui è affidato il compito di fornire le APU Ryzen Mobile Pro.

Non mancano, infine, i display. HP E24d e E27d sono (da Ottobre) dei conference monitor da 24 (369 dollari) e 27 pollici (499 dollari), con webcam pop-up FullHD, microfoni, speaker via smartbar sottostante che, grazie alla porta di connessione USB Type-C, sono anche in grado di caricare financo a 100W un notebook: l’E24T G4 TOUCH (Dicembre, 349 dollari), simile ai precedenti, è un ergonomico pannello FullHD da 23.8 pollici sensibile al tocco con un occhio di riguardo per l’ecologia, rispettata nella confezione (materiali riciclati al 100%) e nello chassis (plastica di riciclo per l’80%).