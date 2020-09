HP: presentati nuovi PC e accessori per il gaming targati Omen

Il noto brand americano Hewlett Packard, attivo anche nel ramo dell’hardware da gaming, nel corso dell’evento “Omen Underground”, andato in onda su Twitch, ha alzato il sipario su una serie di nuovi dispositivi informatici dedicati ai gamers che, però, per design e performance, potrebbero ben figurare anche negli uffici dei professionisti.

Il tower PC “Omen 30L”, lo spazioso computer con sistema di dissipazione termica all-in-one dedicato alla CPU, dopo il modello visto a Maggio, con processori Intel di 10a generazione alternativi alle APU Ryzen 9 3900, si appresta a essere aggiornato, sempre nelle sue varie configurazioni possibili, in un’emanazione che avrà a bordo le nuovissime schede grafiche Nvidia GeForce RTX 30.

Quasi ad accompagnare il nuovo computer, arriveranno (a Dicembre) le vivaci (grazie all’illuminazione programmabile dall’hub software Omen Command Center) cuffie HP Omen Frequency (169.99 dollari). Con archetto di sospensione, tali cuffie hanno dei padiglioni sia rotanti che rimuovibili, molto comodi che, grazie a una ghiera girevole, permettono di regolare il volume: di base garantiscono un surround a 7.1 canali, con la tecnologia C-Media Xear che permette di migliorare la sensazione avvolgente ricollocando gli altoparlanti virtuali attorno all’utente. Il microfono, disattivabile con la routine flip-to-mute, supporta la cancellazione del rumore: in tema di autonomia, perpetuata la ricarica via Type-C, tali cuffie, garantite a bassissima latenza grazie alla connessione via Wireless Warp, assicurano financo 30 ore d’operatività.

Optando per le cuffie cablate, più accessibili (79.99 dollari), che conservino però il surround a 7.1 canali, e la configurazione dell’equalizzatore, si può convergere sulle cuffie cablate Omen Blast: queste ultime, equipaggiate con un microfono retrattile che supporti la cancellazione passiva del rumore, e con il jack da 3.5 mm, nei comodi padiglioni celano driver da 53 mm.

Ovviamente, in una piattaforma PC che si rispetti, non possono mancare mouse, tastiere, e display. Il mouse Omen Vector (99.99 dollari) dispone di 6 tastini programmabili, con switch Omron garantiti per 50 milioni di click: all’interno, il sensore Pixart PAW3335 supporta una precisione di 16000 DPI con una velocità di tracciamento di 400 IPS. Una volta caricato completamente in 90 minuti, via Type-C, eroga un’autonomia di 180 ore ma, grazie alla ricarica rapida, dopo 5 minuti di rabbocco, può già essere usato per 10 ore.

La comoda (grazie al poggiapolsi magnetico staccabile) tastiera Omen Spacer Wireless TLK (pre-ordinabile a 159.99 dollari), retroilluminata, si avvale di durevoli (100 milioni di click) switch MX Cherry Brown: il punto d’attivazione è praticamente istantaneo, a 2 mm, mentre le tecnologie Anti-Ghostin ed N key roll-over supportano le combo di tasti, evitando che, dalla pressione accidentale di qualche altro caps, si ingeneri un effetto indesiderato. Inaspettatamente sobria, grazie alla crittografia AES standard a 128 bit, applicata quando funziona in modalità wireless, evita che gli hacker possano intercettare quanto di lavoro viene digitato: provviste di ricarica rapida (5 ore di charging danno luogo a 6 ore di funzionamento, facendo a meno della retroilluminazione), tale tastiera vanta un massimo di 75 ore di autonomia.

Infine, i luminosi (350 nits di picco) monitor HP X24i e HP X24ih: pur differenziati nella facoltà del secondo di essere regolato in altezza, ambedue (da Ottobre, rispettivamente a 229.99 e 249.99 dollari) si avvalgono di pannelli IPS FullHD da 24 pollici gratificanti quanto a colori (99% sulla scala sRGB), con 1 ms di tempo di risposta (da grigio a grigio), 144 Hz di refresh rate, e tecnologia FreeSync Premium di AMD supportata. La connessione, con la sorgente delle immagini, è affidata a ingressi HDMI 2.0 e Display Port 1.2.