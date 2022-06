Da HP arriva il notebook Zhan X da 14 pollici con APU AMD Rembrandt

Ascolta questo articolo

Non sempre i grandi marchi sono soliti effettuare lanci globali per i loro ultimi ritrovati. E’ il caso di HP che, nelle scorse ore, ha lanciato in Cina un nuovo notebook, l’HP Zhan X 14, una versione locale dei già noti EliteBook 845 G9, destinato a un uso professionale. già in pre-ordine presso JD.com al prezzo di 5.899 yuan (826 euro) per la versione base, e di 7.299 yuan (circa 1.022 euro) per quella top.

Il nuovo laptop ha uno chassis in metallo, dal design minimale ma elegante, con forme arrotondate, e un peso discretamente leggero, pari a 1.4 kg. Oltre a tale dato, a confermarne la portabilità concorrono altri fattori: la batteria, da 51 WHr, sottoposta a un caricatore CA da 65 W, assicura una buona autonomia e, in più, è disponibile anche la connettività 4G / LTE per svincolarsi dal connettersi a una rete domestica al fine di essere sempre online.

Il display dell’HP Zhan X 14 è un pannello LCD da 14 pollici, risoluto a 1920 x 1200 pixel, secondo un aspect ratio a 16:10 che permette di ottenere più spazio in verticale rispetto a un equivalente a 16:9: il color gamut sRGB è coperto al 100%, la luminosità si attesta sui 400 nits massimi, ed è possibile ipotizzare la presenza della tecnologia IPS per gli angoli visuali e di un valore di 60 Hz per il refresh rate. La webcam da usarsi, ad esempio, per i meeting via Zoom è da 5 megapixel, in un array che comprende anche speaker curati da Bang & Olufsen, secondo un vecchio trend di collaborazioni dell’azienda americana.

Animato lato software da Windows 11, l’HP Zhan X 14 è mosso dalle APU AMD della famiglia Rembrandt, in particolare da opzioni a 8 core e 16 threads con 35W di TDP base, contraddistinte dall’architettura Zen3+ e dal processo produttivo con litografia a 6 nanometri, a scelta tra un Ryzen 7 PRO 6850HS e un Ryzen 9 Pro 6950HS, differenziati dalla velocità massima di clock (4.7 vs 4.9 GHz) ma uniti dall’avvalersi della GPU integrata Radeon 680M con architettura RDNA2. Sul piano delle memorie, la scheda fornita precisa che, via due slot appositi, è possibile espandere la RAM, DDR5, sino a 64 GB massimi.

In ragione dei processori adottati, l’HP Zhan X 14 si avvale del Bluetooth 5.2, del Wi-Fi 6E, e supporta sia l’HDMI che le USB 4.0 Type-C: lato software, invece, sono di serie le consuete ottimizzazioni, anche in sede di sicurezza, del costruttore nordamericano.