Da Blacview i nuovi auricolari AirBuds 7 con 30 ore di autonomia e carica wireless

Ascolta questo articolo

Solitamente associato agli smartphone rugged, il brand cinese Blackview in realtà è attivo anche in altri ambiti, tra cui uno di quelli che sta avendo più successo è quello degli auricolari senza fili che, nel corso del tempo, hanno annoverato i modelli AirBuds 1, 2, 3, 5 Pro (con cancellazione del rumore) e 6, con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo per i giovani. Ora, tocca al modello AirBuds 7 (in promo lancio su Aliexpress a 21.99 dollari, circa 22.81 euro al cambio attuale).

Il nuovo paio di auricolari di Blackview è impermeabile IPX7 contro sudore e schizzi di pioggia: ha una forma a stanghetta (per i comandi touch) con i bulbi un po’ angolati, tal che basta solo una leggera pressione per sistemarli nelle orecchie ove rimangono saldi.

La custodia, a rettangolo stondato agli angoli, ha un design opaco Inky, e altri pregi: nello specifico, può essere caricata anche in wireless Qi su una piattaforma ad hoc e dispone di un display a LED frontale che libera dall’ansia di sapere quanta energia ci sia negli auricolari, rivelandone lo stato della batteria. L’interno degli auricolari AirBuds 7 ospita driver da 13 mm che, grazie al contributo del diaframma composito (in sensibile PU e titanio sintonizzato), permettono un sound equilibrato non a caso stigmatizzato da medi nitidi, bassi profondi e acuti potenti.

Un ulteriore vantaggio, all’ascolto, sia della musica che delle telefonate, deriva poi ai nuovi auricolari true wireless AirBuds 7 di Blackview dalla presenza di due microfoni ottimizzati dall’algoritmo DNS di soppressione del rumore che opera in tandem con la tecnologia adattiva ENC per la cancellazione del rumore che, però, all’occorrenza permette, in ottica trasparenza, di sentire i suoni della stazione, quelli del bordo strada e di chi ci parla accanto.

Provvisti di connettività Bluetooth 5.3 con modalità a bassa latenza e funzione di accoppiamento e connessione automatici, gli auricolari AirBuds 7 di Blackview hanno 6 ore di autonomia come riproduzione, che arrivano a 30 (10 in più del vecchio modello) con la custodia.