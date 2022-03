Da Asus ufficiali le cuffie da gaming Fusion II 300 e 500

Da sempre attivo nel ramo del gaming tramite la sua divisione RoG, Republic of Gamers, il brand taiwanese Asus, dopo il lancio novembrino del modello Delta S Animate, messi da parte gli auricolari a bassa latenza Cetra True Wireless di metà mese, ha annunciato nuovi arrivi nel suo listino di cuffie per videogiocatori, tramite i modelli Fusion II, con l’iterazione 300 destinata ad arrivare nel prossimi mesi, al contrario della variante 500 che, in attesa d’affacciarsi pure su Amazon, si è intanto già fatta vedere già sullo store ufficiale (ov’è prezzata a 219 euro).

Ambedue le nuove cuffie di Asus, le Fusion II 300 e 500, condividono diverse specifiche. Innanzitutto, si parte da un design aggressivo, tipico invero tra i prodotti del settore, con la ovvia presenza dell’illuminazione brevettata Aura RGB, erogata dai LED RGB, che – grazie alle regolazioni del software Armory Crate – offrono 6 diversi effetti, con la possibilità di switchare tra 16.8 milioni di possibili combinazioni cromatiche.

Estetica a parte, e più a livello sostanziale, le cuffie Asus Fusion II 300 e 500 integrano i driver proprietari Essense da 50 mm, ma non solo: i gamers trarranno benefici dal supporto verso il surround virtuale a 7.1 canali, ideale nel simulare un palcoscenico sonoro immersivo che aiuti a capire l’origine dei suoni, e dall’innesto di un Quad DAC ESS 9280, rinomato per il suo esser capace di offrire un’elaborazione (audio processing) senza perdita di qualità (loseless) visto che, in pratica, ogni DAC si occupa di una sotto-branca delle frequenze udibili (bassa, media, alta, ultra-alta).

Nel gaming, poi, è importante, visto il frequente ricorso alle chat durante i giochi in multi-player, anche l’audio in emissione: a tal proposito, Asus ha previsto due elementi. Innanzitutto, vi sono dei microfoni con beamforming che, nelle intenzioni del costruttore, creano una zona acustica di 40° nei pressi della bocca dell’utente, focalizzando la ricezione sulla stessa, trascurando (filtraggio) i rumori di sottofondo, per altro attenzionati anche da una tecnologia di AI Noise Cancellation che, addestrata su 500 milioni di tipologie di rumore, identifica e neutralizza con alta precisione (al 95%) detti rumori. In più, entrando nella funzione Game Chat, intervenendo sui cursori posti sui padiglioni, si potrà anche regolare in modo diverso, per il giusto bilanciamento, il volume del suono del gioco e quello della chat.

La differenza tra i modelli 300 e 500 delle cuffie Asus RoG Fusion II consta nel fatto che alle prime manca il jack audio, invece presente nelle seconde, che invece condividono con le prime le connettività USB Type-A e Type-C, per una compatibilità a dir poco universale (verso consolle, device mobili, compute e portatili).