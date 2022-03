Asus Cetra True Wireless: ufficiali gli auricolari per il gaming a bassa latenza

RoG (Republic of Gamers), la divisione gaming di Asus, a distanza di tre anni dall’ultimo prodotto, ha incluso un nuovo accessorio nella serie Cetra che, dopo gli auricolari cablati del 2019, ora accoglie un esordio atteso da tempo, ovvero un paio di auricolari true wireless a bassa latenza, in veste di Asus Cetra True Wireless.

I leggeri (5 grammi a unità) Asus Cetra True Wireless sono tipici auricolari con stanghetta, su cui recepire i tocchi (anche ripetuti) e le pressioni (prolungate) per intervenire su musica, telefonate, assistente vocale, ma non solo: avvalendosi del comandi touch questi auricolari, invero anche impermeabili IPX4 contro schizzi di pioggia e sudore, rendono possibile switchare attraverso 4 livelli di cancellazione attiva e ibrida del rumore (assente, leggera, pesante, con trasparenza dei suoni ambientali) implementata dal ricorso ai microfoni (omnidirezionali) che intercettano i suoni ambientali, facendo sì che un algoritmo possa generare un suono uguale e contrario a quello da cancellare.

Altra peculiarità del sistema dei tocchi negli auricolari Asus Cetra True Wireless è quello del poter innestare una modalità gioco a bassissima latenza, che sincronizza al meglio il suono con l’azione che si svolge nelle immagini, di un film o videogioco. Ovviamente, da accessorio per il gaming quale sono, tali earpods non si fanno mancare l’illuminazione RGB, lungo le stanghette e sul logo nella custodia, potendola regolare a puntino grazie all’app Armoury Crate, che fornisce anche un equalizzatore e l’attivazione del surround che simula un palcoscenico sonoro a 7.1 canali.

Proprio l’esperienza sonora al centro dei nuovi Asus Cetra True Wireless che, a tale fine, sfoggiano i personalizzati driver proprietari Asus Essence da 10 mm con magneti al neodimio che, grazie a camere acustiche sigillate, non solo garantiscono bassi potenti, ma anche nitidezza sulle altre frequenze (medie ed alte), evidenziando un’ottima copertura della gamma delle frequenze udibili dall’orecchio umano (da 20 Hz a 20 kHz di risposta in frequenza).

Compatibili con PC, Mac, iPad e consolle Nintendo Switch, gli auricolari Asus Cetra True Wireless integrano microbatterie che, a carica completa e senza ANC, permettono 5.5 ore di operatività, cui si aggiungono, grazie alla custodia, caricabile in Type-C o wireless Qi, altre 21.5 ore (ad ANC spenta) per un totale di 27 ore. Attivando l’ANC, l’autonomia è di 4.8 ore cui se ne aggiungono altre 17, per un totale di 21.8: in ogni caso, sarà difficile interrompere a lungo le attività visto che, grazie alla ricarica rapida, 10 minuti di rabbocco nella custodia a saccottino portano a ottenere 90 minuti extra di funzionamento.

Gli auricolari Asus Cetra True Wireless, nel solo colore nero, con gommini di due misure e un cavo di 60 cm in confezione, raggiungeranno il mercato ad Aprile, partendo dalla Polonia, ove saranno prezzati a 499 zloty (circa 106 euro)