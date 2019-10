Asus ROG Cetra: ufficiali anche in Italia le cuffie per gamers, con microUSB Type-C

Asus, da tempo impegnata nel segmento del gaming, tramite il brand ROG (Republic Of Gamers), ha declinato la sua novella passione per il pubblico dei videogiocatori anche sul piano mobile, col varo anche di smartphone ad essi dedicati, tra cui il nuovo Asus ROG Phone 2 che, ora, anche in Italia, potrà essere affiancato da un paio di cuffiette, le ROG Cetra, all’altezza.

Il nuovo paio di cuffie di Asus attinge al mondo antico per la denominazione, che trae spunto da uno strumento appartenente alla famiglia dei cordofoni, dimostrando una certa attenzione per la qualità del suono: quest’ultima, già erogata tramite i driver Essence ai quali è affidato il compito di attenzionare ogni dettaglio sonoro, garantendo bassi profondi, è stata incrementata tramite la porta microUSB Type-C, sempre più di routine sugli smartphone moderni.

Grazie a siffatta implementazione hardware, nelle cuffie Asus ROG Cetra, impreziosite da un logo che si illumina, è possibile beneficiare di una compatibilità estesa con consolle, tablet, smartphone, Mac/PC, etc e, in più, di un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) che, disattivabile in virtù di un tastino dedicato, va ad operare sulle frequenze (medio-basse) ove maggiormente si concentrano gli elementi disturbanti/di distrazione, sovente fatali nel tentare l’assalto ad un record.

Grazie al microfono omnidireazionale, invece, viene guadagnata una voce cristallina durante gli stream videoludici, nel corso delle telefonate, e si ottiene l’implementazione di una modalità ambientale (differenziata nel colore del LED dalla cancellazione totale dei rumori) che – in sostanza – cattura solo le frequenze più alte, permettendo alla voce umana di passare, per non isolarsi del tutto da quel che accade intorno.

Ottima la vestibilità, grazie a un paio di adattatori in morbida schiuma abbinato a 3 cuscinetti di taglie diverse, ed a 3 set di archetti siliconici, e semplici i controlli, affidati a tasti per la gestione del volume, delle chiamate, e della musica, le Asus ROG Cetra sono appena giunte in commercio anche in Italia, al prezzo di 109.90 euro.