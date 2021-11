ROG Delta S Animate: da Asus le cuffie da gaming premium con LED laterali personalizzabili

Nel corso di un evento durante il quale ha presentato anche dei Chromebook e varie componenti per il gaming (es. schede madri, monitor, alimentatori, etc), il brand taiwanese Asus ha annunciato, in capo alla divisione Republic of Gamers, RoG, le nuove cuffie cablate per gamers note come Delta S Animate (220 sterline, circa 256,62 euro).

Queste ultime sono particolarmente leggere, con 310 grammi di peso, e comode: l’archetto flessibile è rivestito da un’imbottitura e reca il logo ROG al pari del padiglione destro: quest’ultimo, come quello di sinistra, è a forma triangolare per rappresentare in modo un po’ sbilenco la forma delle orecchie e assicurar loro un buon isolamento passivo dai rumori. I padiglioni sono ambedue dotati di cuscinetti rivestiti in similpelle traspirante, per lunghe calzate nel corso delle quali però il prodotto ha lasciato un po’ a desiderare, come affermato dai primi unboxers, per il loro debole serraggio al capo.

All’esterno, le due unità propongono dei display AniMe Matrix sui quali è possibile far comparire grazie 247 mini LED per padiglione delle immagini semplici (es. emoji o loghi), delle animazioni, o dei testi scorrevoli, intervenendo sul software ASUS Armory Crate che, una volta scaricato, torna utile anche per scegliere un preset audio, modificabile a piacimento tramite l’apposito equalizzatore integrato.

Sul padiglione di sinistra si trovano i comandi fisici tra cui spicca una ruota: quest’ultima fa da bilanciere per effettuare piccole regolazioni sul volume e, premuta, permette anche di silenziare / attivare il microfono monodirezionale. Quest’ultimo è posto poco sotto il controller fisico in oggetto e, posto al termine di un’asticella, è rimovibile, sempre di forma triangolare e con riduzione intelligente del rumore AI Noise-Cancelling per cristalline chat di gioco.

Alla qualità sonora concorrono sia i driver Asus Essence (al neodimio, da 50 mm), con 32 Ohm di impedenza e 100hz-12KHz di risposta in frequenza, che il Quad DAC ESS 9281. Il collegamento con la sorgente avviene mediante un cavo flessibile, intrecciato, da 1.5 mm terminante in Type-C: in confezione è presente anche un adattatore Type-C / Type-A con prolunga di 1 metro, grazie al quale è possibile usare le cuffie Asus ROG Delta S Animate con smartphone, PC compatibili, vecchi computer, e consolle (es. la Nintendo Switch) all’insegna di una grande compatibilità.