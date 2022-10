Da Apple arriva il nuovo box multimediale Apple TV 4K

Ascolta questo articolo

Il grande round di annunci di Apple si è concluso nelle scorse ore con la presentazione anche della nuova Apple TV 4K, disponibile dal 4 Novembre, ufficializzata assieme agli iPad Pro M2 e iPad base di 10a generazione.

Il nuovo box si basa sul processore A15 Bionic visto negli iPhone 14, che porta in dote prestazioni grafica incrementate del 30% e una velocità di calcolo incrementata del 50%. Sul piano dell’immagine, risultano supportati gli standard HDR10+ e Dolby Vision mentre, in tema di audio, scendono in campo il Dolby Digital (5.1 e 7.1) e il Dolby Atmos: insomma, l’immersività è garantita. Ideale per il gaming senza compromessi, ma anche per passare velocemente da un servizio di streaming all’altro, o da un servizio all’altro di Apple (es. Fitness+, Music, Arcade, TV+), il box Apple TV 4K è previsto in due versioni.

La prima prevede solo 64 GB di storage e il Wi-Fi (169 euro), mentre la seconda annovera 128 GB di storage (189 euro), anche una porta Ethernet gigabit e, per connettere ancora più dispositivi smart, il protocollo di rete Thread mesh: a proposito di domotica, il nuovo box non si fa mancare il supporto al nuovo standard Matter.

La sezione software è affidata a i tvOS 16, in arrivo tra fine mese ed entro Dicembre: il sistema operativo consente di far del box un hub per la casa intelligente, potendo consultare più videocamere HomeKit assieme e nel contempo accedere, programmando le scene, le luci esterne. Su Apple TV (ma usando pure gli AirPods Pro) si può ricorrere a Siri che riconoscerà la voce di ciascuno: così si potranno ottenere suggerimenti personalizzati e riprendere da dove si era interrotta la fruizione di film, musica, spettacoli, app e giochi. Con SharePlay su Apple TV si potrà seguire assieme ad altre persone serie o film, beneficiando anche dei controlli di riproduzione condivisi. Nello specifico, avvalendosi del Siri Remote ciascuno di coloro che sono coinvolti nella sessione di SharePlay “può riprodurre, mettere in pausa o saltare avanti“.

Il telecomando Siri Remote (acquistabile anche a parte per 69 euro in quanto compatibile anche con Apple TV HD e i vecchi Apple TV 4K) è appunto un altro protagonista di Apple TV 4K: ha il comodo clickpad per muoversi nell’interfaccia e questa volta si carica via Type-C.