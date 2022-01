Craob X: ecco il primo ultrabook portless al mondo

Seppur sia ignota al grande pubblico, arriva dalla promettente Craob Inc un notebook, il Craob X che, all’insegna di specifiche tecniche riportate da MyLaptop Guide come all’ultimo grido, è candidato ad essere, nel momento in cui arriverà (“presto“) sul mercato (con prezzi e configurazioni ancora ignote), il primo “ultrabook portless al mondo“.

Il Craob X ha un telaio decisamente sottile, con uno spessore di 7 mm nella parte più spessa e un peso, ben distribuito, tanto che non si fa fatica a tenerlo sul palmo di una mano, pari a 861 grammi, che lo rendono persino capace di battere l’esilità dell’ultimo (con chip M1) MacBook Air di Apple (16-4 mm, per 1.27 kg). Spalancato, rivela un display edge-to-edge, quindi privo di cornici, da 13.3 pollici risoluto in 4K UHD+, con un foro in alto al centro per la webcam.

Il corpo macchina si basa su uno dei processori Alder Lake, Intel di 12a generazione cioè, in veste di Core i7-1280P, un chip da 28W TPD di consumo energetico (di base, per arrivare a 64W di assorbimento di potenza) e con una cache L3 da 24 MB, provvisto di 20 threads e 14 core, suddivisi tra 6 P-core con architettura Golden Cove capaci di andare da 1.8 a 4.8 GHz ed 8 E-core con architettura Gracemont che si spingono dagli 1.3 GHz iniziali ai 3.6 GHz in Boost.

Il tutto con l’accompagnamento di una scheda grafica integrata Intel Irix Xe: la RAM, secondo quanto apparso in rete, sarà di tipo LPDDR5 e potrà essere espansa a un massimo di 32 GB, mentre potrà arrivare a un top di 2 TB lo storage SSD M.2 (PCIe 4).

L’elemento clou del Craob X, provvisto solo delle connettività senza fili, tra cui il nuovissimo standard Wi-Fi ax/6E, è la sua totale assenza di interfacce di input-output fisiche: i lati sono “cuciti assieme” come per il concept phone Meizu Zero (che però mai arrivò sul mercato, fallendo il suo crowdfunding), tanto che, per ottenere l’alimentazione, stante l’assenza dell’apposito ingresso, si fa affidamento a un caricatore wireless ad aggancio magnetico (dietro il monitor), portatore – tra le altre cose – di diverse porte, tra cui jack da 3.5 mm, lettore di schede SD, Thunderbolt, USB Type-C e Type-A.