Cleer Audio presenta gli auricolari tws per sportivi ARC con design aperto

Ascolta questo articolo

Dopo le cuffie Alpha premiate al CES 2022, si torna a parlare del marchio Cleer Audio per un nuovo prodotto dedicato all’ascolto individuale, questa volta in vista della bella stagione grazie agli auricolari true wireless per sportivi Cleer Audio Arc.

Realizzati con finiture blu notte o grigio chiaro, gli auricolari Arc di Cleer Audio hanno un design open, nel senso che, anziché avere unità che entrano nell’orecchio, hanno una sorta di piccola “saracinesca” che si pone direttamente al suo ingresso, lasciando che i suoni ambientali, un po’ come nei modelli rivali di Sony e Bose, possano entrare nel padiglione auricolare, per una maggior consapevolezza quando ci si allena a bordo strada, correndo, camminando o andando in bicicletta.

Rispetto ai modelli rivali Bose Sport Open Earbuds e Sony LinkBuds, gli auricolari Cleer Audo Arc hanno delle cerniere flessibili, che permettono di girare leggermente le “palette” di emissione, per una miglior calzata, adeguando il prodotto e la relativa pressione ad ogni orecchio. L’esterno dei nuovi earbuds in questione supporta i controlli via tocco, per stoppare o avviare la musica, regolarne il volume, saltare le tracce, ma anche per rispondere o rifiutare le telefonate.

L’interno ospita innanzitutto dei driver personalizzati da 16,2 mm al neodimio con grafene accreditati di 20Hz-20kHz come risposta in frequenza: un ulteriore miglioramento all’audio, però, si ottiene anche grazie alla companion app Cleer+, che permette di aggiornare il firmware, per mantenere elevate le prestazioni del prodotto e per personalizzare il profilo sonoro intervenendo sull‘equalizzatore. Il chip per la connessione Bluetooth 5.0, poi, sebbene non supporti il codec AAC, non si fa mancare per certo la gestione dei codec SBC e aptX (quest’ultimo a bassa latenza). Sul versante del suono in uscita, operano due microfoni con riduzione del rumore CvC.

Impermeabili contro sudore e schizzi d’acqua, in ragione dello standard IPX4, gli auricolari Cleer Audio Arc godono di 7 ore di autonomia e, mediante un sistema di ricarica rapida, sono in grado di guadagnare un’ora extra di riproduzione dopo appena 10 minuti di rabbocco nella custodia (caricabile via microUSB Type-A). Attualmente, sono disponibili in preordine sul sito Hifiheadphones al prezzo di 129 sterline (circa 152 euro).