CinemaX D2+: in arrivo il nuovo proiettore hi-tech di Optoma

Dopo il lancio del modello Optoma UHD55, l’omonimo brand taiwanese focalizzato sulle tecnologie di proiezione dell’immagine, si avvia a immettere sul mercato un nuovo prodotto, già comparso sul proprio sito asiatico, rappresentato dal proiettore hi-tech CinemaX D2+.

L’Optoma CinemaX D2+ (576 x 383 x 115 mm) impiega, con la consueta interazione verso la ruota colore con fosfori, una sorgente luminosa laser, garantita per 30mila ore di funzionamento, grazie alla modalità ECO e alla tecnologia DuraCore, operativa in modo silenzioso (26 decibel). Le immagini ottenute hanno una diagonale che dipende sia dal rapporto di tiro, pari a 0,25:1, che dalla distanza del proiettore, potendo andare dagli 85 pollici ottenuti a 16.6 centimetri di distanza dalla parete (o tal telo) ai 120” ottenuti a 36.2 cm.

La tecnologia di riproduzione basata sul singolo chip DLP da 0.47 pollici offre 1920 x 1080 microspecchi da ognuno dei quali, grazie alla tecnologia eXpanded Pixel Resolution, si ottengono 4 pixel, per una risoluzione finale upscalata in UltraHD. Le immagini del proiettore Optoma CinemaX D2+, caratterizzate anche dal supporto ai formati HDR10 e HLG dell’HDR, hanno un’elevata riproduzione del colore (121% sul color gamut Rec.709), risultano molto luminose (3.000 ANSI Lumen massimi), e ben contrastate, in particolar modo (1.8 milioni : 1) facendo ricorso al Dynamic Black (contrasto dinamico).

La sezione audio, di accompagnamento alle immagini, prevede due speaker da 20 watt cadauno, in modo che si possa rinunciare all’uso di altoparlanti esterni mentre, in tema di porte, figurano la RS232, il jack da 3.5 mm per l’uscita audio analogica, e l’uscita digitale ottica: non mancano 3 porte HDMI 2.0b (la prima delle quali con l’eARC, canale audio avanzato di ritorno, e bassa latenza per il gaming, esplicantesi in 4 millisecondi sui segnali FullHD@240Hz e in 16.9 ms sui segnali UltraHD@60 Hz.

L’aspetto smart del proiettore Optoma CinemaX D2+, predisposto anche per l’uso con gli occhialini 3D (da comprare a parte), è affidato al dongle Hako mini: quest’ultimo (processore AMLOGIC S905Y2, 2 GB di RAM DDR3, 8 GB di storage eMMC, Bluetooth 4.2) è animato da Android TV, col beneficio di Chromecast per il mirroring dei contenuti, del Play Store, e dei comandi vocali inoltrati al telecomando in favore di Assistant. Il controller allegato al dongle, appunto con microfono, presenta già le scorciatoie verso Netflix e Prime Video.