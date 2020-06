Chromebook 3 11”: da Lenovo il laptop low cost compatto con ChromeOS

Dopo aver attenzionato la fascia alta del settore, con l’entusiasmante 2-in1 detachable Duet, la cinese Lenovo torna ad occuparsi di Chromebook economici e, a fronte del aggiornato sold-out Chromebook 3 da 14 pollici, ha immesso a listino, con immediata disponibilità all’acquisto (per 229.99 dollari, pressappoco 200 euro, secondo il cambio attuale), anche un Chromebook da 11 pollici.

Animato da ChromeOS (aggiornato, secondo quanto dichiarato dall’azienda, sino al 2026), col beneficio delle app tratte dal Play Store di Android ma anche di quelle di Linux via script Crouton, il Chromebook 3 11” è munito di un pannello TN (in passato già montato con successo sui Chromebook C330) da 11.6 pollici, con risoluzione da 1366 × 768 pixel, discretamente luminoso (250 nits), agganciato alla tastiera mediante una cerniera che, però, ruota solo di 180°.

Di conseguenza, non potendo ruotare completamente, il monitor (sormontato da una webcam HP a 720p) non è touch, ma può essere adagiato su una superficie piatta, per condividere quel che visualizza.

Nel leggero (1.1 kg) corpo macchina allestito nella tonalità bicolore “Onyx Black”, è presente un processore Intel Celeron N4020, della famiglia Gemini Lake-R, abbinato a 4 GB di RAM (LPDDR4): lo storage sorprende per essere il doppio di quanto in auge nella media dei Chromebook low cost, con una capienza qui da 64 GB (in eMMC).

In termini di connettività, nel Chromebook 3 da 11 pollici di Lenovo spicca il Wi-Fi ed il Bluetooth 4.2 mentre, quanto a porte, oltre al combo jack da 3.5 mm per cuffie e microfono, è presente un quartetto di USB 3.1, di cui un paio sotto forma di Type-C, ed un lettore di schede SD. Protetto in ambito security dall’ingresso per il cavo antifurto Kensington, il terminale in oggetto offre un’operatività di 10 ore facendo ricorso alla batteria, da 42 Wh.