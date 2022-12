CES 2023: Lenovo presenta notebook, desktop, tablet, monitor e accessori

Ascolta questo articolo

Nonostante manchino ancora diverse settimane al CES 2023, il brand cinese Lenovo ha praticamente bruciato la sua presenza alla kermesse di Las Vegas anticipando il suo immenso assortimento di prodotti che esibirà in loco all’attenzione degli appassionati di tecnologia.

I notebook ThinkPad X1 Carbon Gen 11 e ThinkPad X1 Yoga Gen 8 arrivano in confezione al 100% in fibra di canna da zucchero e bambù. Dei due, il primo modello attenziona l’ambiente anche nei materiali usati visto che impiega il 55% di alluminio riciclato nel sottoscocca e il 90% di magnesio riciclato per il poggiapolsi.

Tecnicamente offrono processori Intel, certificati EVO, sino agli i7 e fino a 64GB per la memoria RAM LPDDR5: i display hanno OLED Dolby Vision opzionale e la certificazione TÜV Rheinland di bassa emissione della luce blu: non manca l’otturatore meccanico per la fotocamera, migliorata anche dal tool Lenovo View: quest’ultimo offre l’AI per l’inquadratura automatica e immagini di qualità migliore, la sfocatura dello sfondo, la modalità presenter sulle videochiamate, le funzioni Privacy Guard e Privacy Alert nel caso si ravvisi la presenza di un estraneo che guarda lo schermo, e gli avvisi sulla salute degli occhi e la postura. La suite Lenovo Commercial Vantage, invece, punta a ridurre i consumi energetici, spegnendo in automatico la retroilluminazione della tastiera, regolando le impostazioni dell’OLED, e via Human Presence Detection che, in sostanza, fa diventare quasi nero lo schermo quando ci si allontana.

Ancora in tema di portatili, ma adatti anche all’utenza non professionale, si principia con i modelli IDEAPAD PRO 5/5I. I due laptop hanno display con diagonali da 14 e 16” (in questo caso con display Eyesafe beneficiato dal Dynamic Display Switch), con 120 Hz di refresh rate, rapporto panoramico a 16:10, risoluzione QHD+, copertura spazio colore sRGB al 100%, inseriti in scocche color Frost Blue e Arctic Grey.

La webcam ha i sensori a infrarossi e il TOF per la sicurezza via Windows Hello. Non mancano le porte Thunderbolt 4.0 e USB 4.0 e un touchpad ingrandito del 25%: sotto la superficie, operano processori di ultima gen, Intel o AMD, con GPU anche per il gaming (NVIDIA GeForce Next-Gen Laptop): nei modelli da 16 pollici c’è spazio pure per l’espansione dello storage via slot di archiviazione per SSD. Il fondo è al 50% in alluminio riciclato.

Ideati nei colori Violet, Cloud Grey e Abyss Blue, i portatili IDEAPAD SLIM 5/5I sono i peso piuma del comunicato. Adottano schermi da 14 o 16”, ma sempre con alta luminosità (400 nits nei 14”), copertura DCI-P3 al 100% e AAR al 90% e protezione della vista (TÜV Rheinland): il primo modello però vanta OLED FHD 2,2K mentre il secondo ha una risoluzione 2,5K. Il touchpad è ingrandito e la webcam FullHD ha l’otturatore per la privacy e gli infrarossi per la biometria: ad animarli è l’ultima generazione dei processori AMD Ryzen 7000 o Intel Core.

C’è stato spazio anche per il Chomebook 2-in-1 (usabile anche in modalità tent o tablet) IDEAPAD FLEX 3I. Il terminale monta un display da 12″ in 16:10 certificato TÜV Rheinland: la webcam, HD o FullHD, è attenta alla privacy, via otturatore e mute per il microfono. Ancora lato audio vi sono due speaker ottimizzati MaxxAudio di Wave. Grazie all’ultimo processore Intel serie N, posto sotto la tastiera opzionalmente retroilluminata, si ottengono il supporto alla connettività Wi-Fi 6E e financo 12 ore di autonomia.

Non solo notebook. Al CES 2023 Lenovo porterà pure il mini desktop da 1 litro di volume IDEACENTRE MINI. Quest’ultimo permette la facile aggiornabilità delle componenti interne, focalizzata su processori Intel Core di ultima generazione, con memorie RAM DDR4 e storage SSD da 1 TB max, accompagnati da moduli per il Wi-Fi 6. L’esterno palesa l’interfaccia di connessione Thunderbolt 4.0 via Type-C.

Sembra già tempo di eredi per il tablet Tab P11 Pro di 2a generazione visto a IFA 2022, posto che al CES 2023 Lenovo porterà il tablet Tab M9. Ha un display HD da 9 pollici con una modalità lettura certificata Tuv, il supporto per Netflix HD, due speaker con Dolby Atmos: il chipset MediaTek Helio G80 opera con 128 GB di storage, mentre l’autonomia, anche grazie ad Android 12, è di circa 13 ore.

I monitor mini-LED ThinkVision P27pz-30 e P32pz-30 adottano materiali riciclati per il supporto, le cornici e il coperchio posteriore: hanno diagonali da 27 o 31.5 pollici con supporto ad HLG e HDR10 e copertura degli spazi colore Adobe RGB7 e DCI-P3, con una luminosità massima di 1.200 nits (certificazione DisplayHDR1000). Grazie alla retroilluminazione ottenuta con la miniaturizzazione dei miniLED, si ottengono 1.152 zone di controllo, con la luminosità che è priva dell’effetto alone e la vista che non viene stancata grazie agli accorgimenti anti sfarfallio. L’interfaccia punta e clicca del Lenovo ThinkColour permette di configurarne impostazioni e colore con facilità: possono caricare device vari, come gli smartphone, sino a fino a 15W e si collegano a varie sorgenti mediante Thunderbolt o USB-C.

I ThinkVision VoIP T27hv-30 e T24mv-30 sono monitor rispettivamente da 27 (QHD) e 23.8 pollici (FullHD): proteggono dalla vista (Eyesafe 2.0) grazie all’implementazione di un sensore per la luce: sono adatti alle videoconferenze: di lato hanno il gancio per le cuffie e integrano una webcam da 5 megapixel con obiettivi RGB e IR separati, microfoni con cancellazione del rumore, due speaker da 5 watt. Non manca il rapido accesso alle videochiamate via tasto Microsoft Teams, e un foro nel supporto quale deposito per lo smartphone. Il modello T24v-30 usa un LCD IPS FullHD da 23.8” e ha meno funzionalità intelligenti.

I ThinkVision P32p-30 e P49w-30. Privo di cornici su 3 lati il primo modello ha un supporto regolabile con una porta RJ45 e due Thunderbolt 4 per ricarica e trasferimento dati con un solo cavo: ha una risoluzione 4K UHD e offre il supporto al VoIP Modular Stack10 targato appunto ThinkVision. Come il rivale Dell UltraSharp 49 U4919DW, anche il secondo modello di questa coppia offre 49 pollici col doppio QHD. Grazie alla funzione True Split, si può usare “come doppio monitor 2-in-1 separato“: non manca della ricarica dei device, di due speaker da 5W, e di un ampio array di porte (13, di cui due Thunderbolt 4). Visto l’IPS Black, offre un contrasto sino a 2000:1.

Molto ecologici visti i materiali usati per retroscocca e supporto, i L27i-40 e L24m-40 sono i monitor che completano la serie dei display presentati. Il primo modello ospita sulla e nella base piccoli oggetti e lo smartphone: il pannello tra cornici metalliche color grigio nuvola copre il 99% del color gamut sRGB, mentre in tema di audio vi sono 2 speaker da 3W. Lato porte, figura una coppia di HDMI. Passando al secondo modello, ha sempre l’sRGB al 99% e offre una bassa emissione di luce blu, risultando ideale anche per lo studio, al quale offre un IPS da 23.8 pollici risoluto in FullHD, con due speaker da 3W. Non manca un hub USB e l’alimentazione a 75W.

Tra gli accessori, sono stati mostrati il “dock universale 500 USB-C per la connessione Plug&Play” e il Lenovo Professional Wireless Rechargeable Combo, in cui figurano un mouse (8 tasti di cui 5 personalizzabili e max 4.000 di DPI) e una tastiera, collegabili sino a 3 device assieme, via dual Bluetooth o dongle unificato con supporto wireless a 2,4 GHz.