CES 2023, domotica: Samsung semplifica tutto con la sua SmartThings Station

Al CES 2023, Samsung si è impegnata nel presentare diverse novità tecnologiche e, come visto con i prodotti Bespoke, non ha trascurato l’automazione della casa che, ora, potrà contare anche su un nuovo e singolare hub di gestione, la SmartThings Station.

Previsto nei colori bianco e nero, inizialmente in USA e Corea per il mese di Febbraio, questo prodotto è un piccolo blocco che, in alto, reca una superficie di ricarica wireless, capace di caricare secondo lo standard Qi sino a 15 watt i dispositivi poggiati sul suo tettuccio. La funzione principale del prodotto, come detto, è però un’altra, ovvero il semplificare il controllo e la gestione dei dispositivi intelligenti disseminati per casa, per far risparmiare tempo ed energia (sia mentale che “di bolletta”).

Nello specifico, SmartThings Station è compatibile con il protocollo Matter, il che gli permette di interfacciarsi con praticamente tutti i prodotti domotici moderni e futuri. La configurazione è facile e passa per un pop-up che appare facilmente sia sui Galaxy di Samsung che sugli iPhone nei quali sia installata l’app SmartThings. Intervenendo su tale pop-up, che appare alla prima accensione della Station, si può avviare la connessione e la configurazione del prodotto con, poi, la possibilità di connettere vari dispositivi semplicemente scansionandone da smartphone il codice QR.

Terminato questo passaggio, si può usare il pulsante Smart per avviare una routine: ad esempio, si può stabilire che, premendo detto pulsante se si esce di casa, si spengano le prese smart per gli elettrodomestici non usati e si attivi l’allarme. Nel caso ci si voglia rilassare, premendo un pulsante si possono abbassare le tapparelle e può partire una particolare playlist mentre, volendo giocare, si può premere il pulsante e far accendere la tv caricando già alcune impostazioni ad hoc.

Esercitando poi una pressione breve, lunga, o doppia, è possibile impostare sino a tre diverse routine. Secondo Samsung, si può usare la SmartThings Station anche per ritrovare il proprio smartphone: grazie all’integrazione di SmartThings Find basterà premere il pulsante della Station per far suonare due volte il proprio telefono. Inoltre, sarà possibile sfruttare questo pad anche per tener traccia della posizione degli oggetti, visto che gli stessi saranno “contattati” regolarmente dalla Station, con la conseguenza che se un prodotto cui sia associato uno SmartTag uscirà dal o entrerà nel perimetro di casa, si avrà un avviso sul proprio smartphone.