CES 2023: Samsung presenta i nuovi elettrodomestici smart Bespoke

In vista del CES 2023 Samsung, dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, ha dettagliato la sua offerta in tema di elettrodomestici smart Bespoke Home, rappresentati da frigoriferi e forni dotati di connettività e servizi vari.

Destinato a esordire in Corea e Nord America nella prima metà del 2023, Bespoke 4-Door Flex con Family Hub+ è il frigo smart a 4 porte che, come visto, monta uno schermo esterno da 32 pollici, di circa 2 volte più grande che in passato. Su tale schermo si potranno vedere ad esempio le immagini di Google foto e, grazie al nuovo Family Hub (che via aggiornamento sarà distribuito nei mercati in cui “vengono venduti i frigoriferi Family Hub“), ci si potrà godere oltre 190 canali gratuiti mentre, via finestrella PiP, si terranno sotto controllo gli altri elettrodomestici smart, tra cui magari il nuovo forno esposto poco oltre.

All’esordio negli USA nel primo trimestre del 2023, il frigo Bespoke Side-by-Side ha un frontale piatto, in acciaio inossidabile o vetro, con una maniglia incavata e la porta che si apre, rilasciata da un apposito rubinetto previsto nell’ambito di una soluzione “Auto Open Door”. Il nuovo prodotto offre un rapido accesso all’acqua fresca e a quella aromatizzata mediante il Beverage Center, laddove la sezione Dual Auto Ice Maker si occupa di produrre in automatico due tipi di ghiaccio diversi per rinfrescare le bevande.

Le tecnologie Optimal Fresh Zone+ e Active Fresh Filter eliminano il 99,99% dei batteri e contribuiscono a mantenere il cibo fresco più a lungo, riducendo gli sprechi. Abbinando il Bespoke Side-by-Side a un congelatore top-mounted (all’esordio in Tailandia nel Marzo 2023) o side-mounted, si potrà beneficiare della modalità AI Energy che adatta all’ambiente degli utenti e ai modelli di utilizzo la frequenza del ciclo di sbrinamento e la velocità del compressore.

Già disponibile in Europa, il forno Bespoke AI ha un design semplice visto che fa a meno della maniglia grazie alla porta Push to Open. Interagendo con Samsung Health, che mette a disposizione le statistiche degli allenamenti con i relativi obiettivi dietetici da seguire, la piattaforma SmartThings Cooking del forno suggerisce le ricette più adatte in base agli ingredienti che si hanno a casa, L’algoritmo Sense Inside abbinato a una fotocamera interna è in grado di riconoscere 80 diversi ingredienti e piatti, consigliando tempi, temperature e modalità di cottura ideali, avvisando con notifiche nel caso riconosca l’insorgere di bruciature.