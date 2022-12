Bespoke Refrigerator Family Hub Plus: CES 2023, Samsung anticipa il nuovo frigo smart

Ascolta questo articolo

Come LG, anche la rivale Samsung si appresta a presentare diverse novità per la domotica al CES 2023 di Las Vegas. Una conferma in tal senso è arrivato dal brand stesso che, nella sua newsroom nazionale, ha anticipato, in attesa di maggiori dettagli tecnici e dei termini di distribuzione, la presentazione del nuovo frigorifero smart Bespoke Refrigerator Family Hub Plus.

Inserito appunto nella linea di prodotti Bespoke (protagonista di un evento annuale: qui l’edizione del 2022), Bespoke Refrigerator Family Hub Plus si conquista il Plus del nome sul campo visto che il modello Family Hub del 2018, pur evoluto (visto che la serie di questi frigoriferi era iniziata nel 2016), aveva un display da 21,5 pollici sullo sportello, mentre il nuovo arrivato integra un display che non solo è FullHD ma, dimensionalmente parlando, arriva a ben 32 pollici di diagonale.

Come facile intuire, il maggior spazio a disposizione permette di fare diverse cose assieme. Ad esempio, è possibile guardare il tutorial di una ricetta su YouTube o TikTok nel mentre sotto si tengono sott’occhio le notizie. Sempre usando lo schermo del frigo, che può essere collegato a OneDrive o Google Foto per guardare le proprie foto, o all’app Bespoke Atelier per guardare qualche opera d’arte, è possibile anche gestire – via “big widget” – altri elettrodomestici o dispositivi smart (ad esempio, controllare i sensori di movimento, l’apertura delle porte, la gestione delle tapparelle, vari interruttori).

Bespoke Refrigerator Family Hub Plus, infatti, integra un hub SmartThings in ragione del quale è solo richiesto che gli altri dispositivi gestibili siano certificati per funzionare con lo standard SmartThings di Samsung. Naturalmente, dal maxi display del frigo è possibile gustarsi i propri servizi di streaming preferiti e attingere anche ai sempre più numerosi canali dell’ambiente Samsung TV Plus, i cui contenuti saranno visualizzabili in modalità PIP (Picture in Picture).

Negli USA, poi, il frigo smart Bespoke Refrigerator Family Hub Plus supporterà anche il servizio “Amazon Your Essentials”. In pratica sarà possibile visualizzare in un widget sulla homescreen i prodotti comprati più di frequente e con un semplice click procedere al relativo riordino.