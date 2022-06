Samsung: anticipate alcune novità per la domotica al Bespoke Home 2022

Ascolta questo articolo

Da sempre attiva nel ramo della domotica, il brand coreano Samsung, nei giorni scorsi, partecipando ad alcune importanti kermesse del settore, ha anticipato alcune delle sue prossime risorse in termini di Internet of Things, sia in termini di prodotti che di servizi e funzioni.

Reduce dalla comparsata all’evento EuroCucina/FTK Technology For the Kitchen 2022, ove ha esposto le Serie 4, Serie 5, Serie 6 e Serie 7 dei suoi forni a intelligenza artificiale con doppio tipo di cottura e controllo via SmartThings, alla nuova edizione della kermesse Bespoke Home 2022, una delle anticipazioni ha riguardato i forni Bespoke AI: in arrivo in Europa nella seconda metà del 2022, quest’ultimi, disegnati senza maniglie, grazie alla funzione Sense-to-Open, possono essere semplicemente toccati per aprirsi. Con la funzione nota invece come AI Pro Cooking, nel riconoscere gli ingredienti di un pasto messo a cuocere, regolano di conseguenza le impostazioni e procedono a tenere attenzionati gli ingredienti sino alla relativa, perfetta, cottura. Con la funzione Dual Cook Steam, poi, è possibile cuocere alcuni piatti a vapore e altri in modo tradizionale, utilizzando nel contempo impostazioni diverse.

A Luglio, nel mercato USA, arriveranno, nelle quattro colorazioni Brushed Navy, Silver Steel, Brushed Black e Forest Greena, le nuove lavatrici ad altissima capacità (Ultra Capacity), da 150 litri, Bespoke AI: queste ultime disporranno della funzione ecodosatore, che si occuperà dell’automatico dosaggio del detersivo, laddove la funzione OptiWash sarà in grado di ottimizzare l’impiego di acque e detersivo in relazione al livello di sporco riconosciuto.

Le asciugatrici Bespoke AI provviste di AI Optimal Dry, grazie a un nuovo sensore d’umidità, vedranno il loro algoritmo di gestione regolare tempo e temperatura di asciugatura in modo da ottenere maggior efficienza ed evitare che il calore rovini i vestiti. Tenendo conto dei programmi più usati dagli utenti in termini di asciugatura e lavaggio, la funzione Smart Dial suggerirà all’utente sempre i programmi migliori. Comprando assieme asciugatore e lavatrice Bespoke AI, e potendo usare di conseguenza sia la funzione Super Speed Washer che quella Super Speed Dry, gli utenti in un’ora disporranno di capi perfettamente lavati e asciugati. Un’altro elemento che accomunerà sia le lavatrici che le asciugatrici di qusta serie sarà che, in Europa, saranno destinatarie di funzionalità eco-compatibili e di risparmio energetico quali Ecobubble, SpaceMax e AI Wash.

Entro Giugno, intanto, esordirà l’hub connettivo SmartThings Home Life che, capace di coprire servizi per la cura della casa, gli animali, della qualità dell’aria, della cucina, della gestione energetica, esalterà la capacità dei dispositivi compatibili che si vuol usare di dialogare tra loro per lavorare in sinergia. Non mancheranno gli aggiornamenti sofware per i frigoriferi Family Hub: in USA e Corea verrà migliorato il riconoscimento degli alimenti, tal che la “cambusa” refrigerata gestirà al meglio i cibi e le bevande. In USA e Canada, sarà possibile usare sullo stesso dispositivo sia Amazon Alexa che Samsung Bixby (Dual AI Voice Assistant).

Ancora in favore degli utenti di Corea e USA sarà possibile intrattenersi con i propri streaming preferiti, direttamente dagli schermi dei frigo, grazie alla piattaforma gratuita Samsung TV Plus. Solo negli USA, Smart Reorders aiuterà a ordinare facilmente, tramite Amazon Prime, i filtri dell’acqua.