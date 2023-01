CES 2023: da Samsung in arrivo nuovi OLED sperimentali e QD-OLED per TV

Ascolta questo articolo

Continuano le anticipazioni di Samsung in vista del CES 2023 ove schiererà, oltre a nuovi elettrodomestici smart, anche diverse innovazioni in ambito display, segmento nel quale è leader grazie a un’apposita e dedicata divisione.

Tra i modelli più innovativi, quello senza dubbio più interessante, per ora visibile solo in forma di render, è il Flex Hybrid OLED. Si tratta di un pannello che misura 8 pollici da piegato e, da aperto, arriva a 10,5 pollici in formato 4:3: a questo punto si può estrarre una porzione ulteriore dalla sua destra, per trasformarlo in un display da 12,4 pollici con un formato panoramico in 16:10 di rapporto. Già annunciati, ma non esibiti allo scorso Intel Innovation 2022, saranno mostrati al pubblico altri due innovativi display.

Flex Slidable Solo sarà un pannello OLED da 14 pollici estensibile solo da un lato, in modo da raggiungere la diagonale di 17,3 pollici. La variante Flex Slidable Duet sarà sempre da 14 pollici, in origine: tuttavia, potrà essere espanso da entrambi i lati raggiungendo una diagonale di 17.3”. Al momento non è chiaro se e quando questi pannelli verranno messi in produzione anche se, in ogni caso, sarà difficile vederli presto sul mercato.

Ciò è motivato dal fatto che tali pannelli innovativi, per essere implementati, andranno accompagnati dai produttori di dispositivi con opportune componenti (cerniere, etc) adeguate.

Infine, i nuovi pannelli QD-OLED, destinati a monitor ma anche alle TV, migliorano innanzitutto la luminosità, arrivando sino a 2.000 nits consumando però il 25% di energia in meno rispetto al passato grazie all’impiego di nuovi materiali organici per il layer di emissione e dell’algoritmo IntelliSense AI. Saranno svelati nello specifico dimensioni da 77, 65, 49 (per monitor ultrawide), 55 e 34 pollici, tutti accomunati dalla presenza di “uno strato di emissione blu che passa attraverso uno strato di conversione di punti quantici per esprimere anche i colori rosso e verde”.