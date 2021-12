CES 2022: ufficiale l’LG PuriCare AeroTower per l’Air Care

Nonostante LG abbia confermato al momento la sua presenza al CES 2022 di Las Vegas (al contrario di T-Mobile, rimasta solo come sponsor, e di Meta e Twitter), proseguono le anticipazioni tecniche del brand sudcoreano che, dopo aver attenzionato le esigenze domestiche con una TV di design e una trasportabile con rotelline, ha pensato di badare anche alla qualità dell’aria indoor, attraverso il venturo PuriCare AeroTower.

Presentato dal presidente della divisione Home Appliance & Air Solution Company di LG, Lyu Jae-cheol, il nuovo e silenzioso (23 decibel) PuriCare AeroTower ha un design torreggiante ideale per ottenere un effetto a 360°, grazie a una forma a cilindro ottenuta con due alette affiancate: di base, può operare secondo tre diverse modalità operative. La prima, Heating, può alzare la temperatura sino a 30° massimi, ottenendo un aumento della stessa di 5° in meno di una decina di minuti.

La versatilità del prodotto, adatto a migliorare le condizioni dell’aria indoor tutto l’anno, prosegue con la seconda modalità di uso, Fan, che fa circolare un getto d’aria, personalizzabile secondo 10 livelli di intensità, che è anche piacevole: in tal senso, il costruttore fa riferimento all’effetto “Coandă”, secondo cui il flusso d’aria anziché infrangersi su una superficie, ne accompagna il contorno, tal da assicurare, in tutta la stanza, una sensazione piacevole.

Passando più tempo in casa, però, sarà importante anche la leva della qualità dell’aria indoor: a tal proposito entra in gioco, grazie al diffusore Air Guard, l’omonima modalità Diffusion che, facendo affidamento anche sull’intervento di filtri True HEPA multi-livello, va a catturare per il 99.97% le microparticelle (sino a 0.3 micron) che circolano nell’aria, purificandola (come testato dall’ente IBR Laboratories) in ogni stagione. Naturalmente, onde evitare che tale operazione attiri sul ventilatore il deposito di batteri, è stata integrata anche la tecnologia proprietaria LG UVnano che, impiegando raggi UV-C, sterilizza il dispositivo.

Per il controllo dello stesso, è possibile usare sia il display LCD integrato che, nel caso ci si trovi fuori, l’app multipiattaforma (iOS/Android) LG ThinQ che, nello specifico, permette di monitorare il lavoro del PuriCare AeroTower e di variarne a distanza le impostazioni.