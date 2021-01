CES 2021, Lenovo: ufficiali i nuovi notebook professionali della serie ThinkBook

Omaggiata la sfera professionale con i nuovi ThinkPad, il marchio cinese Lenovo si è dedicato anche al gaming, con i laptop Legion, salvo tornare al primo amore, quello professionale ereditato da IBM, attraverso la presentazione, al CES 2021, di quattro nuovi portatili della serie ThinkBook, accomunati da display Dolby Vision panoramici a 16:10 con, in alcuni casi, il supporto sonoro del Dolby Atmos e, lato grafica, delle GPU Nvidia fresche di presentazione mentre, su tutti i nuovi modelli, saranno di routine gli aggiornamenti, lato sicurezza e produttività creativo-remota, della suite Lenovo Vantage.

Il ThinkBook Plus Gen 2 i (13,9 mm di spessore per 1.3 kg, primo trimestre 2021 da 1.549 dollari) e il ThinkBook 13x i (12.9 mm per 1.2 kg, da 1.199 dollari) si differenziano principalmente per una scelta tecnica: il primo modello, infatti, presenta un display e-ink esterno (WQXGA) che, rispetto al passato, è cresciuto sia come superficie visiva (screen-to-body dal 48 al 68%) che come polliciaggio, ora da 12”.

A parte questa specifica, comunque importante (in quanto usando solo questo display l’autonomia sale a 24 ore), le scelte tecniche dei due notebook (compreso il sistema operativo, Windows 10 Pro) sono le medesime: il display (principale nel primo, unico nel secondo) è un pannello da 13.3 pollici risoluto in WQXGA (2560×1600 pixel), ancora più immersivo grazie alle cornici ridotte che hanno portato lo screen-to-body dal 78 al 90%.

Ai timoni di comando, operano processori Intel di 11a gen sino all’i7 che, avvalendosi della grafica integrata, possono far conto su financo 16 GB di RAM e 1 TB di SSD (SSD PCIe 4.0). Presente il Wi-Fi 6, e le porte Thunderbolt 4, nei ThinkBook Plus Gen 2 i e 13x i l’autonomia sale a 15 ore, con la possibilità di ricaricare la batteria, sempre inserita nel notebook, attraverso la piastra di ricarica wireless (opzionale) ThinkBook Charging Mat.

I Lenovo ThinkBook 14p (primo trimestre, da 849 dollari) e 16p (da 1.299 dollari) seguono una filosofia molto simile. Ambedue possono contare sulla stessa piattaforma AMD, con processori Ryzen della serie 5.000, supportati da massimo 32 GB di RAM e 1 TB di storage SSD: nel primo caso, è previsto un display da 14 pollici, anche OLED da 2.8K, con VESA DisplayHDR True Black, gestito da una GPU integrata AMD Radeon mentre, nel secondo, il display, da 16 pollici, con opzionale calibrazione X-Rite Pantone, trae le performance dalla possibilità del laptop di far ricorso alle nuove GPU dedicate Nvidia GeForce RTX.

Di base, si tratta di notebook predisposti per i meeting online: le tastiere retroilluminate adattivamente dal sensore di luce ambientale recano tasti per accedere rapidamente alle funzioni di conference call o videocall mediante la webcam opzionale FullHD rispettosa della privacy (otturatore ThinkShutter), senza contare la presenza della cancellazione smart del rumore ambientale, con diversi preset sonori (es. con la modalità condivisa tipica delle group call, per quella privata adatta alle telefonate personali o, quando si voglia far sentire l’audio di altri dispositivi, la modalità ambientale).