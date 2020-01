CES 2020: ecco il notebook per amanti delle corse, Lenovo Ducati 5

Nell’edizione 2020 del CES di Las Vegas, Lenovo ha portato diversi dispositivi in tema di hardware informatico, con una spiccata tendenza a sorprendere, visto il tablet flessibile mutaforma, il notebook con e-ink esterno, e – nelle scorse ore – il varo anche di un notebook, il Ducati 5, realizzato in collaborazione con Ducati Corse.

Il Lenovo Ducati 5 (321.7 x 211.8 x 19.1 mm, per 1.58 kg) ha un telaio che ripercorre in diversi dettagli la tradizione dell’azienda motoristica bolognese: i colori, innanzitutto, sono presi dalle Ducati da strada, mentre la Monster da competizione ha ispirato le cornici delle prese d’aria, con struttura a nido d’ape come gli scarichi delle motociclette sportive in rosso. In più, il Lenovo Ducati 5, che si avvia con un “rumore” simile al rombo delle Moto GP, prima di caricare centralmente sul desktop il logo del famoso brand italiano, è accompagnato da una custodia con cuciture che ripercorrono quelle dei sellini sulle moto, e da un numero seriale (essendo realizzato in sole 12 mila unità) sul sottopancia realizzato con lo stesso carattere con cui l’azienda di Borgo Panigale stigmatizza le sue moto da collezione.

Da un punto di vista meramente tecnico, Lenovo Ducati 5 si presenta con un display LCD IPS da 14 pollici, alquanto luminoso (300 nits) e ben risoluto (FullHD), sormontato da una webcam con otturatore in ottica privacy, con la sicurezza che, però, punta anche sullo scanner delle impronte digitali nascosto nel pulsante d’accensione.

La tastiera, opzionalmente retroilluminata, è affiancata ai lati da un jack da 3.5 mm, da un HDMI 1.4b. da un lettore di microSD, oltre che da 3 porte USB (di cui un paio di 3.1 Type-A e una sola Type-C, ma con supporto al Display Port e all’alimentazione Power Delivery). Sotto il telaio, nel vero senso della parola, Lenovo ha carrozzato il Ducati 5 con RAM (DDR4) da 8 GB e financo 1 TB di storage a stato solido (con interfaccia PCIe): ciò in appoggio al processore quadcore Intel Core i5-1035G1, di 10a generazione e, probabilmente, della sola GPU integrata Intel UHD Graphics G1, di 11a generazione.

Soddisfacente dal punto di vista multimediale, vista la sonorità stereo garantita dai 2 speaker frontali da 2W cadauno, il Lenovo Ducati 5 si fregia di connettività senza fili aggiornatissime, come il Bluetooth 5.1 ed il Wi-Fi ax/6. Secondo i progetti del costruttore asiatico, il terminale in questione sarà ufficialmente disponibile intorno all’Aprile 2020, con un listino base che principierà da 899 euro.