CEDIA Expo 2022: LG presenta smart tv, display "mobili", proiettori e Micro LED Display

Ascolta questo articolo

All’evento CEDIA Expo 2022, organizzato presso il Kay Bailey Hutchison Convention Center di Dallas, negli USA, LG Electronics si è presentata non solo per confermare la commercializzazione di due attese smart TV, ma anche per presentare una lietissima “one more thing” assieme ad alcuni proiettori e a un Micro LED Display.

La LG Flex LX3, visto a IFA 2022, è il primo TV al mondo capace di liberare dal dubbio di scegliere un pannello curvo o piatto: di base è un piatto OLED (con tecnologia EVO per ottenere colori con certificazione di fedeltà al 100% e neri profondi, con basso ritardo di input e tempo di risposta ad appena 0,1 millisecondi): grazie al telecomando, si può settare tra due livelli di curvatura predefiniti, o agire manualmente, di aggiustature di 5° per volta, sino ad arrivare alla curvatura di 900R. Provvisto per il resto delle stesse specifiche del C2 OLED, sempre da 42”, sarà in vendita presso rivenditori autorizzati e su LG.com al prezzo di 2.999 dollari.

Sempre da IFA 2022, arriva l’LG G2 OLED evo Gallery Edition TV (OLED97G2), ovvero l’OLED “più grande al mondo“, anche molto elegante (visto il Gallery Design), non a caso prezzato per la cifra monstre di 24.999 euro, sempre con tecnologia EVO e col vantaggio dei pixel che, in quanto autoilluminantisi, non necessitano di retroilluminazione: a dirigere le operazioni, qui c’è il processore Alpha 9 Gen5 AI con altri boost all’immagine dati da appositi algoritmi.

Il TV Lifestyle LG OLED Posé ha un design elegante e sottile che si esalta in qualsiasi ambiente domestico, al quale non fa pesare il montaggio, grazie a un “efficace sistema di gestione dei cavi“: sempre con gli algoritmi di miglioramento dell’immagine e la quinta generazione del processore Alpha 9 assistito dall’AI, è cadenzato nelle diagonali da 55 e 48 pollici. La commercializzazione, prevista presso LG.com e tramite rivenditori autorizzati, parte a Novembre per il modello più piccolo, da 48 pollici (48LX1QPUA), prezzato a 1.699 dollari, mentre è già iniziata, a 1.999 dollari, per il modello da 55 pollici (55LX1QPUA).

Nel colore Pure Beige, prezzato a 999 dollari, l’LG StandbyME (27ART10AKPL) è la vera sorpresa: di base è un monitor wireless che segue l’utente ovunque, grazie allo stand provvisto di rotelline, che assicura una visione su 27 pollici diagonale per 3 ore, grazie alla batteria integrata prima della carica successiva. Collegabile a computer e portatili in modalità wireless o cablata (grazie alle HDMI e USB), capace di supportare la trasmissione da smartphone via Mobile Screen Mirroring, può essere regolato in altezza, inclinato, ruotato in verticale od orizzontale.

Secondo il costruttore, può essere controllato via touch o col riconoscimento delle gesture: quando non in uso può mostrare un calendario con orologio, foto od opere d’arte mentre, sfruttando una base removibile per il proprio telefono, si apre all’uso delle videochiamate.

L’LG CineBeam HU915QB, in attesa di maggiori informazioni, è un modello di proiettore a tiro ultracorto, con rapporto di proiezione a 0,19, che sfrutta un laser a 3 canali, in ragione del quale, anche su proporzioni epiche, offre “colori e contrasto abbaglianti“. Infine, l’LG MAGNIT Micro LED Display viene definito un “display residenziale di lusso” che offre immagini 4K a 136 pollici mediante la tecnologia dei Micro LED proprietari e i consueti algoritmi di LG per il miglioramento delle immagini che restituiscono al loro meglio video, foto, eventi sportivi, film e opere d’arte NFT.