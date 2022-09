IFA 2022: LG porta in fiera anche una smart TV OLED da 97 pollici

Ascolta questo articolo

A IFA 2022, il brand sudcoreano LG Electronics ha proposto nel suo stand numerosi prodotti tra i quali ad attirare l’attenzione nelle ultime ore vi sono state anche le pregiate smart TV del marchio, compresa una grande quanto una vasca da bagno.

Partendo dai prodotti con tecnologia a microLED, quindi con pixel auto-illuminanti micrometrici, il brand di Seoul ha esibito una soluzione di entertainment domestico rappresentata dalla LG Micro LED 136” con una risoluzione pari a 3840 x 2160 pixel e una struttura modulare. Nel corso delle prossime ore, se ne saprà di più, anche a proposito dell’offerta di LG in tema di TV 8K: in questo caso, l’azienda proporrà le TV LG Signature OLED 8K da 88” e TV QNED da 86”, rispettivamente siglate come modelli modello 88Z2 (consigliato per il suo assicurare, anche in un contesto di ampi angoli di visione, “immagini dettagliate, neri profondi, contrasto intenso e colori fedeli“) e 86QNED99 (immagini nitide e brillanti anche su 86 pollici di diagonale grazie al connubio tra le tecnologie Quantum Dot NanoCell e Precision Dimming).

Qualche dettaglio in più è invece emerso sin da ora attorno alla stupefacente TV OLED evo Gallery Edition nota col codice di modello 97G2: inserita nella gamma OLED, dove già sono presenti tagli da 88 a 42 pollici (passando per 83 e 77), la nuova arrivata esibisce un pannello grande quanto una tavola attorno a cui siano sedute otto persone, o come una vasca da bagno.

Nello specifico, la diagonale della TV OLED evo Gallery Edition 97G2 è pari a 97 pollici, in pratica qualcosa come 2.5 metri: la tecnologia usata, come accennato, è quella OLED, il che comporta chassis più leggeri e sottili, in quanto non serve la retroilluminazione, superflua data l’adozione di pixel auto illuminanti che si accendono e spengono singolarmente, apprezzati perché garantiscono un miglior contrasto, neri più profondi e una resa naturale dei colori.

Certificata Dolby Vision IQ, la TV OLED evo Gallery Edition 97G2 da 97” di LG mette a disposizione anche le migliorie grafiche portate in dote dalla 5a generazione del processore α9, mentre i gamers apprezzeranno di certo lo standard HDMI 2.1 e il supporto alle tecnologie Nvidia G-Sync e AMD FreeSync. Lato audio, è certificato invece la gestione dello standard Dolby Atmos.

In tema di software, la TV OLED evo Gallery Edition 97G2, che grazie a una staffa inclusa può anche essere montata a filo con la parete, impiega il sistema operativo proprietario webOS, in edizione 2022. In merito all’acquisto, l’azienda ha precisato che sarà possibile presto nei mercati globali e che nelle prossime settimane saranno condivise le “date di lancio specifiche per i mercati chiave“.