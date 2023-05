Canon PowerShot V10: ufficiale la mini videocamera 4K per vlog con sensore da 1 pollice

A poche ore di distanza dal varo di una fotocamera a opera di Nikon, anche la rivale storica Canon, dal quartier generale di Tokyo, ha annunciato uno proprio prodotto, la PowerShot V10, una videocamera molto compatta, dal singolare form factor, adatta alle riprese dei vlog (video blog), che, in alternativa agli smartphone e ai cameraphone, permette di girare al meglio anche nel mentre si è in giro visto che ha già a bordo tutta l’attrezzatura necessaria, tra cui uno stand, che evita l’uso di un treppiede, e un array a doppio microfono di alta qualità, che evita il ricorso a microfoni esterni.

Molto compatta e leggera, con un peso di 211 grammi, la videocamera Canon PowerShot V10 si sviluppa in verticale, con uno stand che le permette di stare di fronte al soggetto: per adoperarla, l’unica cosa da fare è premere il pulsante cerchiato di rosso poco più in basso del sensore. A quel punto partirà il sensore CMOS da 1 pollici che sarà in grado di girare video per la durata di un’ora, secondo una risoluzione 4K (UHD a 29,97/25fps) o Full HD (a 59,94/50fps).

L’obiettivo grandangolare con apertura focale a f/2,8 e lunghezza focale a 6,6 mm equivale a 19 mm nel video e a 18 mm nei video: in questo modo non è necessario allungare troppo il braccio per ottenere riprese “comode”.

Capace di eseguire l’autofocus con il rilevamento del volto, la Canon PowerShot V10 mutua, dalla fotocamera Canon EOS M50 Mark II, la funzionalità “Smooth Skin” che permette di ottenere una levigatura naturale della pelle senza dover ricorrere alla post produzione. Non mancano, in ottica cinematografica, 14 filtri mentre la funzione “Movie Digital IS” consente, anche in movimento, di ottenere riprese poco mosse grazie alla stabilizzazione digitale. Da notare che le riprese possono essere fatte sia in orizzontale che in verticale, con “vista” sull’uso pro social network, all’insegna di un interesse coltivato anche con i live streaming supportati verso Facebook e YouTube.

In dotazione non manca un display da 2 pollici ruotabile, che consente di vedersi un po’ come quando si usa la fotocamera anteriore di uno smartphone. Per scambiare materiali col proprio PC o smartphone, è possibile usare il Wi-Fi e la funzione Canon Camera Connect: in alternativa, ci sono anche la porta USB Type-C e la HDMI. Per il prezzo, il kit standard costa 489,99 euro mentre, con qualche opzione creativa in più, come il “cage utilizzabile per attaccare una luce circolare o reggere un microfono esterno“, il prezzo sale a 529,99 euro.