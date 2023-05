Nikon presenta la mirrorless full frame compatta Z8

Kabushiki-gaisha Nikon, meglio conosciuta come Nikon Corporation, ha annunciato la mirrorless full-frame molto compatta Z8, che va a calibrare le prestazioni top del modello Z9 in uno chassis riprogettato per essere più compatto del 30%.

Facile da impugnare, la Nikon Z8 ha un sensore FX, CMOS stacked da 35,9×23,9 mm con 45,7 milioni di pixel effettivi e attacco per obiettivo Nikon Z mount sul quale è garantita la compatibilità verso gli obiettivi Z mount NIKKOR, ed F mount NIKKOR via adattatore. Le prestazioni rendicontano di 64-25.600 come excursus dell’ISO, di 1/32000-30s come tempo di posa, e della presenza di un otturatore elettronico.

Non manca un mirino OLED da 1,27 cm con copertura a circa 100% e un monitor LCD da 3,2 pollici inclinabile secondo 4 direzioni, per cogliere anche le visuali più inusitate, appunto appoggiandosi al fatto che vi è una maggiore e migliore impugnabilità. La struttura della fotocamera annovera uno slot CFexpress o XQD + e uno per le schedine SD (SD, SDHC UHS-II, SDXC UHS-II). Le connettività si esplicano nell’USB-C, in un connettore HDMI Type A, nel jack 3,5mm, senza dimenticare per quel che concerne i collegamenti senza filo WiFi 5 e Bluetooth 5.0.

In ambito foto, supportato il formato ad alta efficienza HEIF, la Nikon Z8 scatta foto a 45,7 megapixel alla velocità di 30/60fps, o a 11 megapixel alla velocità di 120fps. Come video, la batteria EN-EL15c al litio assicura massimo 90 minuti in 8K UHD a 30p e sino a 125 minuti in 4K UHD a 60p. Arriva in dote la funzione che permette di riprendere diversi velivoli in varie condizioni di luce via rilevamento e tracciamento aereo e la facoltà di catturare soggetti anche in scarse (sino a -9EV) condizioni di luce. Per cogliere l’attimo giusto verso soggetti che si muovono assai velocemente, come negli sport, è possibile usare la funzione Pre-Release Capture che immortala l’immagine circa 1 secondo prima che sia premuto a fondo il pulsante di scatto.

Nikon Z8 costa 4.599 euro: esiste anche un accessorio, il Power Battery Pack MB-N12 che aumenta di 1,8 volte la durata della batteria e che “migliora le operazioni di ripresa verticale“.