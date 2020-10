Bravia BZ40H: ufficiali i nuovi monitor professionali targati Sony

Dopo aver stuzzicato il mondo della produttività e dell’educazione anche con l’olografico “Spatial Reality Display“, il brand nipponico Sony ha ufficializzato, in attesa di maggiori dettagli su disponibilità e prezzi, i “più tradizionali” monitor professionali Bravia BZ40H, a completamento dei modelli già noti dallo scorso Maggio.

I nuovi monitor Bravia BZ40H palesano una vocazione professionale con diversi piccoli accorgimenti: il telaio rinforzato con sottili cornici in alluminio ne consente un agevole posizionamento anche in verticale, in modalità “lavagna“, beneficiando di una pratica ricollocazione dei connettori, e della possibilità di importare le impostazioni master della modalità Pro su più modelli in successione, in tal modo configurati in maniera identica con poco sforzo.

Tecnicamente, i nuovi monitor professionali Bravia BZ40H mettono in campo panoramici (16:9) pannelli LCD 4K con LED allineati verticalmente, da 55, 65, 75, 85 pollici, con retroilluminazione “Full LED Array con local dimming”: in tal modo, potendosi spingere la luminosità delle zone più chiare sino a 850 nits di picco, vengono ottenuti rapporti di contrasto molto elevati (in genere di 6.000:1, o di 4.000:1 nel modello da 85” che beneficia anche di 6 ms come tempo di risposta, contro gli 8 delle altre diagonali), con refresh rate da 100/120 Hz e supporto ai principali standard HDR (Dolby Vision, HLG, HDR10).

Animati dal processore X1 4K HDR (affiancato da 16 GB di storage), responsabile anche nel miglioramento (X-Motion Clarity) dei dettagli (quanto a nitidezza, contrasto e colori) nelle immagini in movimento, i monitor professionali Bravia BZ40H curano l’audio grazie a due speaker X-Balanced (uno per canale) da 10 W cadauno, abilitati a supportare la riproduzione di tracce DTS, Dolby Atmos e Dolby Audio.

In termini di connettività e porte, il nuovo poker di monitor professionali Sony Bravia annovera il Wi-Fi ac a doppia banda, un quartetto di HDMI 2.0 con tecnologia di tutela HDCP 2.3 (e, in un caso, con canale audio di ritorno), il Bluetooth 4.2, ed il mirroring mobile dei contenuti via Chromecast e Apple AirPlay 2. Lato software, infine, risulta in auge il sistema operativo Android TV a base Pie 9.0 ed il supporto alle funzionalità Sony TEOS per la gestione del workplace (integrazione di Outlook, impostazioni per la cartellonistica digitale, nuovo Meeting display per gestire le sale riunioni, compatibilità nativa con gli apparecchi di partner pro quali Cisco, Logitech, Kramer, etc)