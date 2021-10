Bose ufficializza lo speaker portable corazzato SoundLink Flex

Dopo essersi dedicata a inizio Settembre alle cuffie, con un modello true wireless, l’americana Bose Corporation ritorna ad attenzionare gli utenti in cerca di uno speaker portable, offrendo un’alternativa decisamente rugged al già noto modello Bose Portable Home, rappresentata dal nuovo speaker Bose SoundLink Flex.

Preferibile in “abito da sera”, cioè tutto in nero (a meno che non si opti per le egualmente disponibili colorazioni Stone Blu e White Smoke), lo speaker SoundLink Flex di Bose risulta decisamente compatto (91.4 x 200.6 x 53.3 mm, per 590 grammi), in ottica trasportabilità, con quest’ultima che trae aiuto anche dalla presenza di un laccetto laterale, funzionale per agganciare il device allo zaino, ma anche alla doccia senza preoccuparsi del contatto con i liquidi, dacché è presente l’impermeabilità di grado IP67 (resistenza a cadute in acqua, sino a un metro e per non più di un’ora), rafforzata dal fatto che il SoundLink Flex può addirittura galleggiare se cade in acqua. Quanto ad urti, in questo caso ne viene confermata la natura “ultra-rugged“, essendo il retro rivestito in silicone e il davanti formato da una griglia in acciaio, all’insegna di una scocca resistente financo alla corrosione e ai raggi UV.

L’emissione del suono spetta, quanto a cura dei bassi, a due radiatori passivi contrapposti, con le altre frequenze affidate alla cura di un unico trasduttore acustico a banda larga: stante la presenza di un Digital Signa Processor, DSP, il segnale audio, man mano che viene elaborato, viene bonificato di eventuali distorsioni, con un ulteriore contributo alla qualità dell’emissione ottenuta via funzione Bose PositionIQ che, identificato il posizionamento dello speaker, es. in verticale od orizzontale, appeso a una sdraio o a agganciato alla cintura dei pantaloni, tien conto appunto dell’orientamento dello stesso per riorganizzarne la resa sonora. In quanto provvisto di un microfono, è praticamente scontato il possibile impiego del SoundLink Flex sia per interagire con l’assistente vocale del proprio telefono, che per gestire, hands free, le telefonate in vivavoce.

Il Bluetooth 4.2 gestisce la connessione con la sorgente, ricordando gli ultimi 8 device abbinati, sì da attuare un automatico e comodo switch dall’uno all’altro: in tandem con un altro Flex o uno speaker Bose, può riprodurre lo stesso audio in ottica party (Party Mode), o dedicare un canale a ognuna delle due unità di emissione, per un output stereo (Stereo Mode). In quanto predisposto per la tecnologia SimpleSync, lo speaker SoundLink Flex di Bose può anche inserirsi in un contesto operativo multi-room, in collaborazione con altri speaker o soundbar compatibili dello stesso marchio.

Autonomo per 12 ore prima di dover connettere il cavetto Typ-C per la ricarica (in 4 ore), lo speaker SoundLink Flex di Bose beneficia del contributo di una companion app Bose Connect, impiegabile non solo per aggiornarne il firmware ma anche per customizzare diverse scelte: il prezzo, a disponibilità già effettiva (per ora sul solo store ufficiale), è di 149 dollari.