Boox Nova Air C: ufficiale l’e-reader a colori che fa anche da block notes e album

Dopo il modello della scorsa estate, il brand cinese Onyx è tornato alla carica con un nuovo ebook reader, il Boox Nova Air C, capace di fungere anche da taccuino digitale, abbinato in fase di promo lancio ad una custodia magnetica arancione con pulsanti voltapagina (che, successivamente, sarà ottenibile solo previo acquisto a parte, per 59.99 dollari).

Boox Nova Air C (194×136.5×6.3 mm, per 235 grammi) ha un telaio sul quale campeggia il display da 7.8 pollici: quest’ultimo è un pannello E-Ink Kaleido Plus che, rispetto al modello visto sul precedente Boox Nova3 Color, superato anche in contrasto (+30%) e saturazione del colore (+15%), adotta la tecnologia on-cell, che incrementa la sensazione della carta (86 come punteggio sul Paper Similarity Index, certificazione Paper Like Display rilasciata da TÜV Rheinland), specie quando lo si adopera per compilare un PDF, prendere appunti su un testo, o disegnare a mano libera.

Le attività menzionate sono rese possibili dall’integrazione di un digitalizzatore Wacom (con quest’ultima che ha fornito anche il tool di editing, corredato da 16 diverse sfumature e colori) e di una Boox Pen Plus che, presente in confezione, di color verde scuro come la schiena del reader, si aggancia magneticamente alla destra dello stesso, risultando capace di supportare 4.096 livelli di pressione.

Tornando alle specifiche del display, quest’ultimo è attorniato da cornici spesse, ma a filo con il pannello (protetto da un vetro AG), in modo da ospitare perimetricamente 36 LED per l’illuminazione frontale, alcuni dei quali bianchi o ambra, in modo che l’utente, che già può regolare l’intensità della luminosità, la vividezza, la frequenza di aggiornamento, possa anche variare la temperatura del colore, magari optando verso sera per toni più caldi e riposanti. Di base, in modalità bianco e nero, lo schermo vanta una risoluzione di 1872 x 1404 pixel (300 dot per inch), che cala di molto in modalità a colori, quando si arriva a 624 x 468 pixel, con 100 dpi.

Nel Boox Nova Air C opera il processore octacore (2.2 GHz) a 14 nanometri Snapdragon 636, con GPU Adreno 509, coadiuvato da 3 GB di RAM LPDDR4X e da 32 GB di storage eMMC, sul quale campeggiano sia gli ebook, caricabili via OTG passando per la microUSB Type-C, che il sistema operativo, una personalizzazione di Android 11 sulla quale può essere sbloccato il (disattivato per default) Play Store, in modo da scaricare (in Wi-Fi dual band) ebook, app, audiolibri, e podcast di proprio gusto.

Non mancano, infatti, due speaker stereo, per sentire gli audiolibri in alternativa all’uso di cuffie senza fili collegate in Bluetooth 5.0, un microfono, e una batteria da 2.000 mAh, valevole per circa 2 settimane d’uso. Attualmente, l’ebook reader Boox Nova Air C può essere acquistato, sullo store ufficiale, al prezzo di 419.99 dollari, che dà diritto anche alla stilo ed alla cover magnetica.