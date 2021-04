BMAX S13 A: ufficiale l’ultrabook low cost con Windows 10

A quasi un anno di distanza dal predecessore, arriva in commercio il successivo e migliorato ultrabook low cost (299.99 euro, con 15 euro di coupon al deposito nel carrello) S13 A del marchio cinese BMAX, per altro intenzionato ad ampliare il suo listino anche ai tablet con connessione mobile, dopo l’inaugurazione del nuovo anno con il MaxPad I10.

Animato da Windows 10 preinstallato e con licenza ufficiale, il notebook BMAX S13 A si conferma estremamente portable, viste le dimensioni, con 2 cm di spessore per 1.3 kg di peso, e in ragione dell’alimentatore, dotato di spine intercambiabili (USA, UK, EU) per quando si è in viaggio e, disponendo di poco spazio, non si ha intenzione di ampliare il bagaglio con un corposo adattatore.

Una volta spalancato, il portatile BMAX S13 A evidenzia una piccola cornice in alto, comprensiva di webcam (0.3 megapixel) con microfono integrato per le videochiamate e, poco sotto, un display FullHD da 13.3 pollici, con trattamento opaco per una buona leggibilità anche a fronte dei riflessi all’aperto, esteso col 76.5% di screen-to-body. Il corpo macchina schiera in alto una tastiera full size edge-to-edge, con un esteso touchpad in grado di fare bene le veci del mouse attraverso le gesture multi-dito: ai lati si trovano svariate porte tra cui – a destra – il lettore di microSD per trasferire i file, una porta USB 3.0, ed un jack da 3.5 mm per le cuffie mentre – a sinistra – si distingue l’ingresso per l’alimentazione, un’ulteriore USB 3.0, ed una mini HDMI per connettere uno schermo esterno.

La scheda tecnica vera e propria vede, ai timoni di comando del laptop BMAX S13 A, un processore dual core (da 1.1 a 2.4 GHz in Turbo Boost) “Apollo Lake” del 2016, l’Intel Celeron N3350, affiancato dalla scheda grafica integrata Intel UHD graphics 500 provvista della potenza necessaria a decodificare i flussi video in 4K per adattarli alla risoluzione nativa del display. In termini di memorie, sono presenti ben 8 GB di RAM (LPDDR4) e 128 GB di storage SSD (con interfaccia SATA): volendo, è possibile espandere lo spazio d’archiviazione grazie a un vano (+ SSD M.2) posto sul fondello, tramite uno slot di facile accesso.

Ideale per navigare in internet, leggere la posta elettronica, partecipare alla didattica a distanza, intrattenersi con streaming e video online, BMAX S13 A si connette a internet mediante il Wi-Fi dual band e, sempre in tema di connettività, offre anche il supporto al Bluetooth 4.2, per scambiare file con lo smartphone, o connettere un mouse senza fili. La batteria, da 38 Wh, stante l’hardware poco energivoro, assicura diverse ore (6/8) di produttività.