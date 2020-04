Blink Mini: ecco la videocamera da interni di Amazon per la sicurezza domestica

In una giornata sinora dedicata in gran parte agli annunci della cinese Xiaomi (per smartband e auricolari), anche Amazon, certo non nuova nel segmento hardware, ove opera con i Kindle ed i tanti device Eco, ha fatto la sua nuova (dopo i videocitofoni Ring) proposta tecnologica in ambito home security, mettendo in campo una mini videocamera di sorveglianza, la Blink Mini, realizzata appunto da Blink, acquistata poco più di due anni fa per pressappoco 90 milioni di dollari con l’obiettivo di fronteggiare il colosso del settore, Arlo.

Blink Mini, estremamente compatta nelle misure (50 x 49 x 36 mm, per 48 grammi) e minimale nel design (in stile Apple o, appunto, Xiaomi), può essere collocata praticamente ovunque in casa, essendo molto discreta, e potendo contare sull’alimentazione, via caricatore, erogata mediante un cavo USB della lunghezza di ben 2 metri.

All’interno dell’Amazon Blink Mini opera un processore quadcore (200 MHz) Immedia AC1002B, che interagisce con la lente, dotata di 110° di campo visivo, riuscendo ad effettuare riprese diurne a 1080p@30fps e notturne, via infrarossi, in HD, sempre col beneficio di un rilevatore di movimento. Lato audio, è possibile effettuare delle registrazioni bidirezionali, posto che il prodotto è provvisto anche di un’uscita per l’altoparlante.

A livello gestionale, la smart camera da interni Amazon Blink Mini – connessa ad internet mediante modem per il Wi-Fi n mono banda – può essere controllata tramite l’app Blink Home Monitor, disponibile su Fire OS 5.1, Android/iOS, ma anche ricorrendo ai comandi vocali impartiti ad Alexa.

Attualmente, la compattissima videocamera da interni di Amazon, battezzata come Blink Mini, è già disponibile all’acquisto nel Bel Paese, ovviamente offerta sul noto e-commerce di Seattle, prezzata a 39.99 per singola unità, o a 74.99 euro per una coppia di dispositivi anche se, causa coronavirus, si tratta solo di un pre-ordine, con la disponibilità effettiva schedulata per il 13 Maggio 2020.