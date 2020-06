Blackview X2: in pre-ordine lo smartwatch elegante per lo sport

Dopo aver annunciato i preordini del tablet 4G low cost Tab 8, il produttore cinese Blackview ha fatto lo stesso con il successore dell’ancor recentissimo smartwatch X1 dello scorso Maggio, ora ancora più elegante nel suo design unisex, in veste di Blackview X2.

Il nuovo wearable (nero, arancione, rosa) si propone con un display HD (240 x 240 pixel) circolare da 1.3 pollici, touch e a colori, protetto da un vetro Gorilla Glass 3 leggermente curvo ai bordi (2.5D) per una questione di angolo visuale: il dorso propone un cardiofrequenzimetro che, oltre a essere in grado di rilevare per 24 ore la frequenza cardiaca, onde scovare eventuali aritmie, è anche funzionale a fornire i dati necessari a ritoccare gli allenamenti, quanto a durata e intensità.

Inteso come sportwatch, il Blackview X2 traccia diverse attività sportive, come la corsa e la camminata, outdoor e indoor, il ciclismo, la cyclette, il vogatore, il tracking, e l’alpinismo: impermeabile – nello chassis in metallo – sino a 5 atmosfere, si presta all’uso nel nuoto, nello snorkeling, sotto la pioggia, la neve, o di fronte agli spruzzi d’acqua. Sempre in ottica di benessere, risultano presenti funzionalità quali il tracciamento del sonno, il reminder anti sedentarietà, e la registrazione del periodo fertile femminile.

Grazie al processore Nordic NRF52832, ed al relativo modulo Bluetooth, è possibile ricevere dallo smartphone, del quale si controlla anche la musica, le notifiche per SMS, chiamate, mail, ed applicazioni, onde non perdere importanti comunicazioni.

Anche il fattore autonomia è stato molto curato: la batteria, dimensionata a 260 mAh, garantisce un’autonomia di 45 giorni usandone le sole funzionalità da orologio mentre, allenandosi 3 volte a settimana per mezzora, voltando il polso 30 volte per guardare l’ora, gestendo 150 notifiche al giorno con conseguente risveglio del display, contando anche 5 minuti di routine varie, l’operatività cala a comunque ragguardevoli 10 giorni. Dotato di cinturini in silicone, lo smartwatch circolare Blackview X2 è in pre-ordine su Aliexpress, alla cifra di 63.71 euro, con spedizione gratuita verso l’Italia, e consegna stimata l’8 Agosto prossimo.