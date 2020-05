Blackview X1: smartwatch sportivo ma elegante, con grande resistenza e autonomia

Assieme allo smartphone rugged Blackview BV5500 Plus, proposto nella fascia entry level del settore mobile, la cinese Blackview ha schierato in campo anche il suo degno partner, rappresentato da uno smartwatch, classico ancorché molto resistente, curato nella scelta dei materiali e nel design, in veste di Blackview X1.

Blackview X1 (senza cinturino 40 grammi, 46.5 x 46.5 x 11.8 mm) adotta un layout circolare, per lo chassis in acciaio inossidabile spazzolato, sul quale campeggia un display TFT-LCD da 1.3 pollici, risoluto a 240 x 240 pixel, protetto da un vetro Gorilla Glass 3, con curvatura 3D lungo i bordi, sul quale spiccano i segnatempo (in bianco) distanziati di 5 minuti.

I cinturini in plastica TPU con trattamento anti-sudore, redatti in nero o arancio, si sposano con le 4 watchface disponibili, ottenendo un discreto numero di combinazioni estetiche, per calibrare il device sui propri gusti, su una particolare attività, o su uno specifico momento della giornata.

Impermeabile sino a 5 atmosfere (più che adeguate per lo snorkeling, la doccia, il lavaggio delle mani, il nuoto), il Blackview X1 usa il cardiofrequenzimetro ottico sul dorso per fornire un feedback (anche) h24 alle 9 attività sportive tracciate (camminata o corsa indoor od outdoor, canottaggio, ciclismo/cyclette, alpinismo, escursionismo), mentre il Bluetooth, connesso il wearable allo smartphone, ne riceve le notifiche per chiamate (che possono essere anche rifiutate), SMS, mail, applicazioni.

Grazie anche al segmento elaborativo poco energivoro (stante l’innesto del processore Nordic nRF52832 con 512 KB di RAM e 64 MB di storage), la batteria da 260 mAh (caricabile in meno di 2 ore) del Blackview X1 (65.46 euro), in modalità solo orologio (guardando l’ora 100 volte al dì), eroga un’autonomia di 45 giorni, mentre – sfruttando il tracciamento del sonno, quello del cuore, risvegliando 30 volte l’orologio dallo stand-by girando il polso, gestendo 150 notifiche, e facendo esercizio per mezzora 3 volte a settimana, la durata operativa cala a 10 giorni.