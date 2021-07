Beoplay EQ: ufficiali gli auricolari true wireless premium con ANC di Bang & Olufsen

Dopo essersi già cimentati con gli auricolari senza fili, es. nel caso del modello Beoplay E8, il marchio danese Bang e Olufsen ha annunciato il suo primo paio di auricolari tws con anche la cancellazione attiva del rumore, rappresentati dai nuovi Beoplay EQ, già in pre-ordine, anche se in vendita ufficialmente dal prossimo 19 Agosto, al prezzo di 399 euro.

Questi ultimi (24 x 22 x 27 mm, per 8 grammi a unità), cadenzati nelle colorazioni oro sabbia e nero, disegnati con una notevole ergonomia (da Thomas Bentzen) per adattarsi (anche via gommini siliconici di 4 dimensioni differenti) alle orecchie degi utenti, sono impermeabili IP54 (vs schizzi d’acqua, polvere e sudore, per un facile uso sportivo, sebbene manchino degli archetti da ancoraggio in dotazione agli E8 Sport) grazie allo chassis in alluminio anodizzato.

Internamente, i Beoplay EQ custodiscono driver da 6.8 mm (frequenze coperte tra 20 e 20.000 Hz, 17 Ohm di impedenza), di tipo elettrodinamico, con la firma sonora comunque regolabile a piacimento mediante l’equalizzatore presente nella companion app.

Ognuna delle due unità dispone di 2 microfoni, due dei quali sono riservati alla cancellazione attiva del rumore, ANC (con annessa modalità “trasparenza”), captando i suoni esterni e producendo un’onda uguale e contraria, mentre il terzo viene adoperato per la gestione delle telefonate, per un totale, su ogni unità, di 6 microfoni MEMS omnidirezionali. Anche la connettività, Bluetooth 5.2, apporta benefici, come il supporto non solo ai codec AAC ed SBC, ma anche al aptX di tipo adattivo che, ideato da Qualcomm, fornisce un setting ideale a seconda del contenuto riprodotto o dell’ambiente in cui ci si trova.

Provvisti d comandi touch esterni, gli auricolari Beoplay EQ, destinati a confrontarsi in modo non facile con gli ottimi rivali Bowers & Wilkins PI7, montano batterie mini da 85 mAh a carica rapida (2 ore extra dopo 20 minuti di rabbocco energetico), che garantiscono 7.5 ore di funzionamento con l’ANC spenta, e 6.5 nel caso la si adoperi. Sfruttando la custodia (77 x 40 x 26 mm, per 50 grammi), caricabile nella sua riserva energetica (340 mAh) via microUSB Type-C (con il cavo, lungo 0.5 metri, da Type-A a Type-C in confezione) o standard wireless Qi (in questo caso in 1.5 ore), si arriva a coprire financo le 20 ore complessive.