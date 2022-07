Beelink U59 Pro: ufficializzato il nuovo e migliorato miniPC salva-spazio

Ascolta questo articolo

Dopo il Beelink GTR4, schierato lo scorso Dicembre, il brand cinese Beelink è tornato in campo con un nuovo mini computer salva spazio, il Beelink U59 Pro, basato sul contributo software di Windows 11.

Secondo la scheda tecnica, il nuovo miniPC ha uno chassis in plastica con dimensioni da 12 x 10 x 4 cm e una ventola all’interno che si occupa della dissipazione attiva del calore: esteticamente uguale al predecessore, a parte la presenza di un’ulteriore porta RJ45 per il Gigabit Ethernet (portando il totale delle stesse a due), il nuovo Beelink U59 Pro monta un diverso processore, anche se sempre a 10 nanometri di litografia, della famiglia Jasper Lake di Intel.

Al posto del precedente Intel Celeron 5906 da 2.9 GHz massimi con GPU integrata UHD Graphics, arriva il quadcore a 4 threads Celeron N5105, con ancora 2.9 GHz massimi e, in più, tutta una serie di ottimizzazioni in favore dell’audio, tra cui High Definition Audio, Wake on Voice, e Intel Smart Sound: la GPU integrata è sempre una UHD Graphics ma con prestazioni migliori visto che la sua frequenza di burst è pari a 800 MHz vs i 750 dell’altro modello.

Sul versante delle memorie, il Beelink U59 Pro supporta una RAM di tipo DDR4-2933 e lo storage SSD, in favore del quale è messo a disposizione uno slot M.2 2280 con interfaccia SATA: desiderandolo, l’utente potrà anche aumentare lo spazio d’archiviazione per i propri file, in virtù della presenza di un alloggiamento libero da 2.5”, nel quale è possibile collocare tanto un normale hard disk meccanico (HDD) quando un più veloce hard disk a stato solido (SSD).

Provvisto delle connettività senza fili Bluetooth 4.0 e Wi-Fi 5 / ac, il minicomputer Beelink U59 Pro può collegarsi a 3 schermi, grazie alla USB Type-C e alle due porte HDMI: le altre porte prevedono l’ingresso per l’alimentazione, il jack da 3.5 mm, e un poker di USB 3.0 Type-A. Attualmente, la versione base con 500 GB di SSD e 8 GB è prezzata a 209 dollari (206 euro circa): aggiungendone altri 20 (229 verdoni, circa 226 euro) si arriva alla versione col massimo di RAM prevista, da 16 GB.